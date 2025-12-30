Нигерия без грешка по пътя към елиминациите, Тунис и Танзания също продължават

Нигерия стана първият отбор, който спечели всички си срещи в груповата фаза на турнира за Купата на африканските нации в Мароко и уверено продължава към фазата на директните елиминации. В мач от последния кръг в група “С” Виктор Осимен и неговите съотборници сразиха Уганда с 3:1 и финишираха на върха с 9 точки. Тунис завърши втори и също отива на осминафиналите, макар да стигна само до 1:1 срещу Танзания и да събра едва 4 точки. Танзания обаче също излиза от групата като един от четирите най-добри трети състава.

Нигерийците чакат да разберат следващия си съперник, тунизийците ще спорят с Мали, а Танзания ще излезе срещу домакина Мароко.

На стадиона във Фес тимът на Нигерия нямаше проблеми с угандийците и дръпна с 3:0 след гол на Пол Онуачу (28’) от Трабзонспор и две попадения на играещия в Брюж Рафаел Ониедика (62’,67’). Преди втория гол вратарят на съперника беше изгонен с директен червен картон, защото спря с ръка извън наказателното поле насочена от Осимен топка.

Уганда стигна до почетно попадение в 75-ата чрез Роджърс Мато от Вардар.

По същото време в Рабат Тунис, за да не загуби втората позиция, не трябваше да губи от Танзания и изпълни задачата, записвайки 1:1. Юношата на Пари Сен Жермен Исмаел Гарби изведе тунизийците напред от дузпа в 43-тата. Противникът обаче изравни бързо чрез Фейсал Салум в 48-ата. До края отборът на Танзания отправи повече удари, но резултатът остана непроменен. Независимо от това съставът от Източна Африка също се промъкна напред.

