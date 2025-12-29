Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Торонто Раптърс ще привлече центъра Мо Бамба

Торонто Раптърс ще привлече центъра Мо Бамба

  • 29 дек 2025 | 12:07
  • 311
  • 0
Торонто Раптърс ще привлече центъра Мо Бамба

Отборът от Националната баскетболна асоциация (НБА) Торонто Раптърс ще привлече центъра Мо Бамба. Според ESPN, 27-годишният баскетболист ще подпише договор за една година с единствения канадския тим в Лигата.

Мо Бамба не е играл в НБА от пролетта, когато подписа 10-дневен контракт с Ню Орлиънс Пеликанс и участва в четири двубоя за тима от щата Луизиана. През настоящия сезон той се състезава за Солт Лейк Сити Старс, тима от Лигата за развитие на НБА, обвързан с Юта Джаз.

Американецът с корени от Кот Д'Ивоар беше избран под номер 6 в драфта през 2018 година от Орландо Меджик, където прекара първите си четири и половина сезона. Бамба участва в мачовете, предимно влизайки от пейката, но през 2021/2022 се наложи като титуляр, преди да премине към Лос Анджелис Лейкърс през следващата кампания и отново да загуби позицията си в стартовата петица. Оттогава той носи екипите на Филаделфия 76ърс, Лос Анджелис Клипърс и последно на Ню Орлиънс Пеликанс.

В седемте си сезона в НБА Бамба има по 6,8 точки и 5,4 борби средно на мач.

Торонто Раптърс заема четвъртото място в Източната конференция с баланс от 19-14. Титулярният център на тима Якоб Пьолтъл се бори с контузия кръста и е пропуснал 5 от последните 6 срещи на тима, което е основна причина за привличането на нов играч на същата позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Интересни резултати в НБА

Интересни резултати в НБА

  • 29 дек 2025 | 07:07
  • 4120
  • 0
Изиграха се още три мача от Sesame НБЛ

Изиграха се още три мача от Sesame НБЛ

  • 28 дек 2025 | 21:11
  • 17735
  • 4
Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

  • 28 дек 2025 | 15:02
  • 4581
  • 0
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 29012
  • 25
Балкан разби Спартак Плевен за успешен край на годината

Балкан разби Спартак Плевен за успешен край на годината

  • 28 дек 2025 | 14:41
  • 7634
  • 0
Ръсел Уестбрук задмина легендата Меджик Джонсън по асистенции

Ръсел Уестбрук задмина легендата Меджик Джонсън по асистенции

  • 28 дек 2025 | 10:13
  • 1791
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 5569
  • 3
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 24098
  • 45
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 4864
  • 3
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 27673
  • 20
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 5974
  • 0
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 8593
  • 4