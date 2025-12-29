Константин Костадинов реализира 10 точки при загуба на Морабанк Андора

Националът Константин Костадинов се представи на ниво за новия си отбор Морабанк Андора при поражението като гост на Валенсия със 79:84 в двубой от 12-ия кръг на испанското баскетболно първенство за мъже.

Костадинов се отчете с 10 точки и 3 борби за 18 минути на терена за гостите.

Баскетболистите на Морабанк Андора изиграха отлична втора четвърт и натрупаха аванс от 13 точки на почивката - 45:32, но след силна трета част домакините се доближиха на 4 точки - 53:57 преди последните 10 минути. В тях Валенсия осъществи обрат и се поздрави с успеха в края.

За победителите най-резултатен беше Бранку Бадио с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция.

В следващия си мач от шампионата на Испания Морабанк Андора приема тима на Форка Лейда на 2 януари.