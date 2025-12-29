Популярни
Лука Дончич: Играхме един за друг

  • 29 дек 2025 | 12:04
  • 437
  • 0
Лука Дончич: Играхме един за друг

Една от звездите на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич заяви, че всички в отбора са положили много усилия в защита при победата над Сакраменто със 125:101 в двубой от НБА.

Дончич допринесе за успеха с 34 точки, 7 асистенции и 3 откраднати топки.

„Представихме се добре, особено в защита. Имаше много усилия от всички. Играхме един за друг“, коментира словенският национал след мача, цитиран от Eurohoops.net, подчертавайки върху защитните усилия на тима, воден от Джей Джей Редик.

„Ето така ще печелим мачове и така печелихме мачове преди. Говорихме за много неща в отбора. Мисля, че реагирахме добре“, добави Дончич на въпрос за скорошната среща на играчите в състава.

В следващия си двубой от редовния сезон в НБА Лейкърс ще се изправят срещу Детройт Пистънс.

