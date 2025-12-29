Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Камила Валиева не участва в шоу на Иля Авербух, тъй като се подготвя за завръщането си в спорта

Камила Валиева не участва в шоу на Иля Авербух, тъй като се подготвя за завръщането си в спорта

  • 29 дек 2025 | 11:49
  • 382
  • 0
Камила Валиева не участва в шоу на Иля Авербух, тъй като се подготвя за завръщането си в спорта

Фигуристката Камила Валиева не участва в шоуто на Иля Авербух „Алилуя на любовта“, защото се подготвя за завръщането си в спорта.

Четиригодишната дисквалификация на Валиева изтече на 25 декември.

„Камила в момента се опитва да пести време и енергия, защото иска да се върне в спорта. И ние я подкрепяме напълно. Винаги се радвам да я видя да се пързаля, защото тя е много талантлив човек. И още веднъж подчертавам, че искам завръщането й да бъде истинско. И не е задължително да бъде последвано веднага от победи. Трябва да е завръщане с турнири, с успешен път през всичко, което ще бъде много важно“, отбеляза Авербух пред ТАСС.

„Това ще бъде много важно както за страната, така и за нея. Защото има спортен път пред нея, а тя има всичко - сила, младост, безкраен талант, прекрасен треньорски щаб и любовта и подкрепата на нацията. Очакваме с нетърпение завръщането й“, добави той.

Рускинята беше дисквалифицирана за употреба на забраненото вещество триметазидин. С решение на Спортния арбитражен съд тя беше лишена от златния медал от Европейското първенство през 2022 година, сребърния от 2021-а, 2022-а и бронзовия от 2023-а на първенството на Русия, среброто от финала на Гран При на Русия през 2023-а и други отличия от различни турнири.

19-годишната Валиева получи официално решение да поднови тренировки на 25 октомври. Тя се подготвя в школата на Татяна Навка под ръководството на Светлана Соколовская. Преди наказанието си, тя тренираше с групата на Етери Тутберидзе.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Микаела Шифрин постигна 5-а поредна победа за сезона в слалома в Земеринг

Микаела Шифрин постигна 5-а поредна победа за сезона в слалома в Земеринг

  • 28 дек 2025 | 20:05
  • 2760
  • 3
Владимир Зографски преодоля квалификацията за скоковете в Оберстдорф със 17-и резултат

Владимир Зографски преодоля квалификацията за скоковете в Оберстдорф със 17-и резултат

  • 28 дек 2025 | 19:18
  • 2934
  • 0
Йоханес Клаебо спечели спринта свободен стил в Тоблах на "Тур дьо ски"

Йоханес Клаебо спечели спринта свободен стил в Тоблах на "Тур дьо ски"

  • 28 дек 2025 | 17:38
  • 1716
  • 0
Анина Цюрбриген отпадна в коварния първи манш на слалома в Земеринг

Анина Цюрбриген отпадна в коварния първи манш на слалома в Земеринг

  • 28 дек 2025 | 16:59
  • 4212
  • 4
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 28 дек 2025 | 07:51
  • 2631
  • 0
Боровец откри подобаващо със звук и светлина 130-годишния юбилеен сезон

Боровец откри подобаващо със звук и светлина 130-годишния юбилеен сезон

  • 28 дек 2025 | 01:13
  • 1602
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 5546
  • 3
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 24057
  • 45
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 4840
  • 3
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 27655
  • 20
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 5969
  • 0
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 8583
  • 4