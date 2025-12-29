Камила Валиева не участва в шоу на Иля Авербух, тъй като се подготвя за завръщането си в спорта

Фигуристката Камила Валиева не участва в шоуто на Иля Авербух „Алилуя на любовта“, защото се подготвя за завръщането си в спорта.

Четиригодишната дисквалификация на Валиева изтече на 25 декември.

„Камила в момента се опитва да пести време и енергия, защото иска да се върне в спорта. И ние я подкрепяме напълно. Винаги се радвам да я видя да се пързаля, защото тя е много талантлив човек. И още веднъж подчертавам, че искам завръщането й да бъде истинско. И не е задължително да бъде последвано веднага от победи. Трябва да е завръщане с турнири, с успешен път през всичко, което ще бъде много важно“, отбеляза Авербух пред ТАСС.

„Това ще бъде много важно както за страната, така и за нея. Защото има спортен път пред нея, а тя има всичко - сила, младост, безкраен талант, прекрасен треньорски щаб и любовта и подкрепата на нацията. Очакваме с нетърпение завръщането й“, добави той.

Рускинята беше дисквалифицирана за употреба на забраненото вещество триметазидин. С решение на Спортния арбитражен съд тя беше лишена от златния медал от Европейското първенство през 2022 година, сребърния от 2021-а, 2022-а и бронзовия от 2023-а на първенството на Русия, среброто от финала на Гран При на Русия през 2023-а и други отличия от различни турнири.

19-годишната Валиева получи официално решение да поднови тренировки на 25 октомври. Тя се подготвя в школата на Татяна Навка под ръководството на Светлана Соколовская. Преди наказанието си, тя тренираше с групата на Етери Тутберидзе.