  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Как отборите от Sesame НБЛ честитиха Коледа

  • 25 дек 2025 | 10:59
  • 496
  • 0
Отборите от Sesame Национална баскетболна лига демонстрираха страхотно празнично настроение и споделиха доста видеа и снимки в профилите си в социалните мрежи, затова решихме да ви покажем кой как се обърна към феновете.

Тимът на Рилски спортист заложи на Деян Карамфилов и Иван Димитров за видеото си пред красиво украсена елха.

Във видеото на Черно море Тича чуждестранните попълнения на тима Алонзо Гафни, Ламонт Уест и Джелани Уотсън-Гейл отправиха своите пожелания към феновете, а клипчето бе завършено от старши треньора на "моряците" Васил Евтимов.

Отборът на Балкан доста се постара за Коледа и "наводни" Инстаграм и Фейсбук профилите си със снимки и видеа, в които се включиха всички играчи и треньори.

Локомотив Пловдив също се постара, включвайки Девърл Рамзи и Кхалил Милър в забавно видео, в което трябваше да приготвят питка за Бъдни вечер.

От Берое Стара Загора отправиха силно послание към феновете си.

Същото направиха и от Спартак Плевен.

Академик Бултекс 99 също сподели пост за празника.

