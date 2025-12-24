Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Суонзи
  3. Още една американска звезда се присъедини към Модрич и Снуп Дог като съсобственик на Суонзи

Още една американска звезда се присъедини към Модрич и Снуп Дог като съсобственик на Суонзи

  • 24 дек 2025 | 13:43
  • 454
  • 0
Още една американска звезда се присъедини към Модрич и Снуп Дог като съсобственик на Суонзи

Американската бизнесдама и телевизионна звезда Марта Стюарт се присъедини към Суонзи Сити като съсобственик, обявиха от уелския футболен клуб. Стюарт - първата жена милиардер в Съединените щати, сама натрупала богатството си, присъства като гост при победата на Суонзи с 2:1 над Рексъм в двубой от Чемпиъншип миналия петък.

„Много сме развълнувани да приветстваме Марта на борда“, се казва в изявление на клуба и още:„Знаем, че преживяването на мача в петък вечер на живо само е увеличило нейния ентусиазъм и очакване да бъде част от Суонзи Сити.“

Вече е официално: Модрич купува клуб от Чемпиъншип
Вече е официално: Модрич купува клуб от Чемпиъншип

Стюарт е поредната знаменитост, която става миноритарен съсобственик на клуба, подобно на американския рапър Снуп Дог. Лука Модрич също е миноритарен съсобственик, като носителят на „Златната топка“ се присъедини през април. Тимът на Суонзи е 19-ти във временното класиране в Чемпиъншип, а в следващия си двубой се изправя срещу лидера Ковънтри.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона се оглежда за евтин и опитен бранител, вече се спрягат няколко имена

Барселона се оглежда за евтин и опитен бранител, вече се спрягат няколко имена

  • 24 дек 2025 | 12:28
  • 3743
  • 0
Шон Дайч няма да следва примера на Гуардиола относно играчите на Коледа

Шон Дайч няма да следва примера на Гуардиола относно играчите на Коледа

  • 24 дек 2025 | 12:18
  • 1688
  • 0
Мюлер: Щеше ми се да остана още в Байерн, никога не съм губил връзка с клуба

Мюлер: Щеше ми се да остана още в Байерн, никога не съм губил връзка с клуба

  • 24 дек 2025 | 11:57
  • 978
  • 1
В Наполи могат да имат сериозен проблем дни след спечелването на Суперкупата, в Лацио могат да си отдъхнат

В Наполи могат да имат сериозен проблем дни след спечелването на Суперкупата, в Лацио могат да си отдъхнат

  • 24 дек 2025 | 11:47
  • 2965
  • 0
Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя

Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя

  • 24 дек 2025 | 10:27
  • 3229
  • 3
Бензема донесе победа на Ал-Итихад в Азиатската Шампионска лига

Бензема донесе победа на Ал-Итихад в Азиатската Шампионска лига

  • 24 дек 2025 | 09:38
  • 1068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 5288
  • 36
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 3731
  • 5
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 649
  • 0
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 909
  • 2
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 3957
  • 38
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 6186
  • 4