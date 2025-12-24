Още една американска звезда се присъедини към Модрич и Снуп Дог като съсобственик на Суонзи

Американската бизнесдама и телевизионна звезда Марта Стюарт се присъедини към Суонзи Сити като съсобственик, обявиха от уелския футболен клуб. Стюарт - първата жена милиардер в Съединените щати, сама натрупала богатството си, присъства като гост при победата на Суонзи с 2:1 над Рексъм в двубой от Чемпиъншип миналия петък.

„Много сме развълнувани да приветстваме Марта на борда“, се казва в изявление на клуба и още:„Знаем, че преживяването на мача в петък вечер на живо само е увеличило нейния ентусиазъм и очакване да бъде част от Суонзи Сити.“

Стюарт е поредната знаменитост, която става миноритарен съсобственик на клуба, подобно на американския рапър Снуп Дог. Лука Модрич също е миноритарен съсобственик, като носителят на „Златната топка“ се присъедини през април. Тимът на Суонзи е 19-ти във временното класиране в Чемпиъншип, а в следващия си двубой се изправя срещу лидера Ковънтри.