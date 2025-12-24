Популярни
  2. Пиза
  3. Пиза обмисля да смени Джилардино със сина на Анчелоти

Пиза обмисля да смени Джилардино със сина на Анчелоти

  • 24 дек 2025 | 02:44
  • 112
  • 0
Бъдещето на Алберто Джилардино начело на Пиза е под сериозна въпросителна, като клубът обмисля да го замени с Давиде Анчелоти. От началото на сезона новакът в Серия "А" има само една победа и заема 19-о място в класирането. Късният гол на Стефано Морео срещу Каляри през изминалия уикенд спаси Пиза от нова загуба, а с това и Джилардино от уволнение. Според "Гадзета дело Спорт" обаче, раздялата с треньора е само отложена във времето.

Следващият мач на "нерадзурите" е домакинство на Ювентус и е много вероятно Джилардино да бъде освободен при евентуална загуба.

Пиза измъкна важна точка от гостуването си на Каляри
Слабите резултати са основната причина директорите на клуба да обмислят раздяла със световния шампион с Италия от 2006 година. Спасителната зона е само на три точки разстояние за тима от Тоскана, а ръководството планира да привлече подкрепления през януарския трансферен прозорец, но вече с нов наставник начело.

Давиде Анчелоти наскоро беше уволнен от бразилския Ботафого след края на първия си сезон като старши треньор на професионален клуб.

Снимки: Imago

