Пиза измъкна важна точка от гостуването си на Каляри

Два от директните опоненти в битката за оцеляване - Каляри и Пиза, не успяха да се победят и след двубой с много обрати завършиха 2:2 в Сардиния. По този начин “островитяните” остават на 15-оя място, на три точки над зоната на изпадащите. Пиза пък все пак прекъсна лошата серия от три поредни загуби, но не успя да се измъкне от предпоследната позиция във временното класиране на Серия "А".

Гостите бяха по-опасният отбор през първото полувреме и успяха да вземат преднина точно преди почивката, когато Матео Трамони реализира дузпа, отсъдена за игра с тъка на Адопо в наказателното поле.

След почивката Каляри вдигна оборотите. В 59-ата минута Майкъл Фолоруншо плонжира и засече с глава добро центриране на Дзапа. След като прати топката във вратата, халфът обаче удари лошо коляното си в гредата и получи контузия, а на мястото му влезе Мацители. Каляри продължи да играе по-добре и в 71-вата минута стигна до пълен обрат след хубав и плътен удар на Семих Кълъчсой малко след границата на наказателното поле.

Пиза обаче се вдигна в края и успя да се добере до равенството, след като Стефано Морео засече ниско центриране на Лерис отдясно и прати топката в далечния ъгъл за 2:2.

В добавеното време гостите дори търсеха по-настойчиво победата, но равенството се запази.