Тринкао: Не бях готов за Барселона, но научих много от Меси

Крилото на Спортинг (Лисабон) Тринкао си спомни за трансфера си в Барселона през 2020 година и сподели впечатленията си от това да е съотборник с Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

„Първоначално не повярвах. Обадих се на баща ми, но той не отговори. После звъннах на майка ми, а тя каза, че той е зает с някаква работа. На сутринта му се обадих отново и той ми каза: „Има такава ситуация – Барселона те иска“. В онзи ден бях на лагер, имах мач. Помислих си, че това е поредната шега на баща ми“, разказа Тринкао в подкаста "Geração 90".

„Между другото, изиграх добър мач, а след него отидох при баща ми и всичко се оказа истина. Изглеждаше нереално. Преминаването от Брага в Барселона е гигантска стъпка. Честно казано, не бях готов за нея. В Брага бях свой, домашно момче. Бях свикнал почти винаги да ме защитават, а след това се озовах на място, където очакванията бяха колосални“, призна португалският национал.

„В началото не беше лесно – особено тежко беше за хората, които ме обичат, защото те трябваше да се справят с напрежението и коментарите. Може би отстрани се възприема по-трудно. За мен с времето това се превърна в нещо естествено“, сподели Тринкао.

„Успях да науча много от Лео Меси. Също така имам възможността да играя с Роналдо в националния отбор. И от двамата може да се почерпи изключително много“, подчерта крилото.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages