Задава се бомбастична сделка в НБА

  • 3 фев 2026 | 09:33
  • 689
  • 0
Задава се бомбастична сделка в НБА

Бомбастична сделка се задава в НБА, съобщават медиите в САЩ. Лос Анджелис Клипърс и Кливланд Кавалиърс обсъждат размяна на гардовете Джеймс Хардън и Дариъс Гарланд, твърди журналистът от Sports Illustrated Крис Маникс. Посочва се, че преговорите са в напреднала фаза. Според авторитетния НБА инсайдър от ESPN Шамс Чарания Кливланд е само един от отборите, проявяващи интерес към Хардън.

Хардън подписа нов договор с Клипърс през лятото на 2025 година на обща стойност 81.5 милиона долара, но има право на вето при потенциална сделка, тъй като контрактът му е технически за една година плюс още една, която обаче е опция на играча.

36-годишният ветеран пропусна поради лични причини последните два мача на Клипърс - с Финикс Сънс и Филаделфия 76ърс.

Хардън записва по 25.4 точки, 8.1 асистенции и 4.8 борби средно на мач през сезона досега при успеваемост в стрелбата от игра 41.9%.

26-годишният Гарланд пък този сезон е измъчван от контузии. Той пропусна първите 7 мача на Кавс заради операция на пръста на крака, а от 16 януари не е играл поради травма в глезена. Той има по 18.0 точки, 6.9 асистенции и 2.4 борби средно на мач този сезон при 45.1% ефективност в стрелбата от игра.

Крайният срок за сделки с размени на играчи в НБА този сезон е 5 февруари.

Снимки: Gettyimages

