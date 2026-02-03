Задава се бомбастична сделка в НБА

Бомбастична сделка се задава в НБА, съобщават медиите в САЩ. Лос Анджелис Клипърс и Кливланд Кавалиърс обсъждат размяна на гардовете Джеймс Хардън и Дариъс Гарланд, твърди журналистът от Sports Illustrated Крис Маникс. Посочва се, че преговорите са в напреднала фаза. Според авторитетния НБА инсайдър от ESPN Шамс Чарания Кливланд е само един от отборите, проявяващи интерес към Хардън.

Sports Illustrated's Chris Mannix has reported that the Cavaliers and Clippers are in "advanced discussions" over a potential James Harden-Darius Garland swap.



ESPN's Shams Charania confirmed that discussions are in place, but did not link the Cavs directly, saying that "both… pic.twitter.com/8vYYjFn38M — Cavs Wire (@cavs_wire) February 3, 2026

Хардън подписа нов договор с Клипърс през лятото на 2025 година на обща стойност 81.5 милиона долара, но има право на вето при потенциална сделка, тъй като контрактът му е технически за една година плюс още една, която обаче е опция на играча.

36-годишният ветеран пропусна поради лични причини последните два мача на Клипърс - с Финикс Сънс и Филаделфия 76ърс.

Harden is under contract for $39.2M and $42.3M ($13.3M GTY). The second season is a player option.



Because the contract is technically for one season, Harden has veto power on any trade.



He also has a 15% Trade Bonus that is currently valued at $2.36M. https://t.co/IrIjz3CUUT — Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 3, 2026

Хардън записва по 25.4 точки, 8.1 асистенции и 4.8 борби средно на мач през сезона досега при успеваемост в стрелбата от игра 41.9%.

26-годишният Гарланд пък този сезон е измъчван от контузии. Той пропусна първите 7 мача на Кавс заради операция на пръста на крака, а от 16 януари не е играл поради травма в глезена. Той има по 18.0 точки, 6.9 асистенции и 2.4 борби средно на мач този сезон при 45.1% ефективност в стрелбата от игра.

Крайният срок за сделки с размени на играчи в НБА този сезон е 5 февруари.

Снимки: Gettyimages