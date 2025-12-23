Благотворителният базар на БК Дунав събра над 6 000 лева за момиче със сколиоза

Сумата от 6413,50 лева е събрана по време на Коледното парти и благотворителния базар на баскетболния Дунав-Русе-2016, съобщиха от клуба на официалната си страница във Фейсбук.

Средствата са дарени на семейството на 14-годишната ученичка от Математическата гимназия "Баба Тонка" в града Бояна Гордеева. Момичето е със сколиоза и се нуждае от 85 000 евро за операция в Турция.

Каузата беше подкрепена и от училище "Любен Каравелов" в Русе.

"Искаме да изкажем специални благодарности на всички доброволци и организатори, участниците в базара, дарителите и гостите. Благодарение на вашата енергия, труд и щедрост, събитието се превърна в истински празник на доброто и общността. Благодарим ви, че доказахте, че СКБ Дунав-Русе-2016 е не просто клуб, а едно голямо семейство с огромно сърце, което умее да бъде заедно и да помага", гласи съобщението от клуба.

Събитието включваше още баскетболни игри за децата от различните възрастови групи на клуба, в някои от които се включиха и техните родители.

Снимка: СКБ "Дунав-Русе-2016" / Фейсбук