Реал Мадрид иска да повтори сценария на Барселона

Отборът на Реал Мадрид беше изпратен с освирквания от “Бернабеу“ миналата събота, като критиките бяха насочени най-вече към Винисиус Жуниор. Това се случи точно преди необходимата и терапевтична коледна почивка. Въпреки победата над Севиля (2:0) тимът отново изглеждаше колеблив и не показа признаци на подобрение в слабата си футболна форма. Макар отборът да спечели, нито един мадридист не си тръгна доволен от стадиона.

Преди да си кажат „довиждане“ до следващия понеделник, Чаби Алонсо, неговият щаб и играчите проведоха разговор. Всички са наясно, че ако не последва самокритичен анализ от всички страни, сезонът няма да завърши щастливо, анализира “Марка”.

Общата цел е ясна. „Ако продължаваме да играем така, няма да стигнем доникъде...“. Това беше усещането в голяма част от съблекалнята след победата над Севиля. Вратарят Тибо Куртоа, един от капитаните, беше категоричен какво не трябва да се повтаря: „Трябва да подобрим футбола си. Знаем го. В такива моменти е важно да печелим, но през 2026 г. трябва да се подобрим. Почивната седмица ще ни се отрази добре на всички...“.

Факт е, че ако се анализира хладнокръвно и се базира на числата, а не на усещанията, отборът на Алонсо е „жив“ във всички турнири. Абсолютно всички. След коледната пауза предстои труден мач в Ла Лига, но той ще бъде домакински: Реал Мадрид срещу Бетис на „Бернабеу“ на 4 януари.

В клуба гледат на нещата позитивно, а не през призмата на лошите вибрации, останали след последните три победи над Алавес, Талавера и Севиля, всяка от които с повече сенки, отколкото светлина. „Ако победим Бетис, ще останем на четири точки от Барса... освен ако ден по-рано Еспаньол не ни помогне и не им вземе поне равенство“, коментира един от редовните посетители във Валдебебас.

Чаби вече е наясно какво се случи точно преди година и играчите са си взели поука, преди да отлетят с частните си самолети за Дубай, САЩ или Ибиса – обичайните им дестинации за почивка. Тогава, също в 18-ия кръг и в последния мач преди паузата, Барса на Флик падна на „Монтжуик“ от Атлетико Мадрид с гол на Сьорлот в последната минута... и изостана на осем точки от Реал! Без преувеличение. В края на онзи кръг отборът на Анчелоти имаше 43 точки, а Барса – 35.

Но след завръщането от коледната ваканция всичко се промени почти необяснимо. Дойде Суперкупата в Арабия, „блаугранас“ пометоха Реал на финала и оттогава тенденцията се обърна. Като оставим настрана съдийските и „негреирски“ въпроси, тимът на Флик в крайна сметка спечели и Ла Лига, и купата, докато Реал остана без домашни трофеи, а в Шампионската лига отпадна от Арсенал на Артета. Поуката: в съблекалнята на Валдебебас се говори, че щом Барса го е направил, „разбира се, че и ние можем да го направим сега“.

Суперкупата, която тази година ще се играе в Джеда, ще бъде термометърът на Страшния съд. Спечелването ѝ би означавало първо да се елиминира Атлетико на Чоло – трън в петата на Чаби след разгрома на „Метрополитано“, а на финала вероятно и Барса, който на полуфинал ще се изправи срещу Атлетик Билбао.

Спечелването на този трофей би дало тласък за класиране в топ 8 на Шампионската лига, където предстоят два двубоя. На 20 януари срещу Монако на „Бернабеу“ и на 28-и на „Луж“ срещу Бенфика на Моуриньо. В Купата на краля отборът вече е на осминафинал и със сигурност ще играе в един мач срещу тим от Сегунда, което може да улесни пътя до четвъртфиналите.

В Ла Лига календарът също помага с три домакински мача през първия месец на 2026 г. (Бетис, Леванте и Райо) срещу само едно гостуване, макар и сложно (Виляреал). Като се анализира всичко и се абстрахираме от лошите впечатления от последните седмици, отборът на Чаби Алонсо може да гледа на 2026 г. като на годината на изкуплението и на новото начало.

Щом Барса го направи, всичко е възможно за краля на 15-те титли от Шампионската лига. Победата е най-доброто лекарство за израстване. А и четните години ни носят късмет...