Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига

Загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига

  • 23 дек 2025 | 09:01
  • 191
  • 0
Загуба за Борислав Младенов в Адриатическата лига

Националът Борислав Младенов и неговият клубен тим Виена Баскет отстъпиха при гостуването си на Будучност с 91:102 в черногорската столица Подгорица в двубой от 11-тия кръг на Адриатическата лига за мъже.

Младенов се отчете с 11 точки, 4 борби и 1 асистенция на 16 минути на терена.

Отборът на Виена Баскет е последен, девети във временното класиране в група В с 2 победи и вече 7 поражения, докато Будучност записа четвърти пореден успех и заема втора позиция с актив 8-2.

Гостите от Австрия изоставаха през целия мач като на почивката резултатът бе 58:42 в полза на Будучност, а след 30 минути игра Виена Баскет изоставаше с 69:81.

За Борислав Младенов и съотборниците му предстои гостуване на Оберварт Гънърс в австрийския шампионат на 26 декември, а ден по-късно имат насрочено гостуване на словенския Илирия в Адриатическата лига.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

  • 23 дек 2025 | 07:30
  • 1118
  • 0
Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

  • 23 дек 2025 | 07:00
  • 1284
  • 0
НБА и ФИБА обявиха, че ще продължат през януари съвместното проучване за нова паневропейска професионална лига

НБА и ФИБА обявиха, че ще продължат през януари съвместното проучване за нова паневропейска професионална лига

  • 22 дек 2025 | 18:07
  • 1065
  • 0
Реал Мадрид, Барселона, Фенербахче и АСВЕЛ са получили срок до 15 януари да подпишат новите си договори с Евролигата

Реал Мадрид, Барселона, Фенербахче и АСВЕЛ са получили срок до 15 януари да подпишат новите си договори с Евролигата

  • 22 дек 2025 | 18:04
  • 1143
  • 0
Берое се раздели с американката Найла Йънг

Берое се раздели с американката Найла Йънг

  • 22 дек 2025 | 15:27
  • 648
  • 0
Александър Везенков е сред кандидатите за званието Представяне на годината на ФИБА

Александър Везенков е сред кандидатите за званието Представяне на годината на ФИБА

  • 22 дек 2025 | 15:01
  • 585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

  • 23 дек 2025 | 00:07
  • 17269
  • 8
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 3914
  • 12
Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

  • 22 дек 2025 | 22:52
  • 19961
  • 12
Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

  • 23 дек 2025 | 08:00
  • 1885
  • 0
Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

  • 23 дек 2025 | 07:00
  • 1284
  • 0
Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

  • 23 дек 2025 | 07:30
  • 1118
  • 0