Делегация на Евролигата се срещна с европейския комисар Глен Микалеф в Брюксел

Делегация на Евролигата по баскетбол, водена от главния изпълнителен директор Паулиус Мотеюнас, се срещна в четвъртък с европейския комисар по въпросите на справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф в централата на Европейския съюз в Брюксел.

По време на срещата представителите на баскетболната организация запознаха комисар Микалеф с най-новите развития в своите турнири – Евролигата, Еврокъп и младежката надпревара до 18 години Adidas NextGen EuroLeague. В дискусията беше очертана и стратегическата визия на организацията за следващите години, като специален акцент бе поставен върху разширяването на обхвата и влиянието на ключови европейски пазари като Франция, Германия и Великобритания.

Срещата предостави възможност за задълбочен обмен на мнения относно ролята на баскетбола в европейския спортен модел. Подчертано беше силното му въздействие върху общностите, както и принципите на реинвестиране, приемственост и състезателна достоверност. Обсъдено беше и задържането и реинвестирането на стойност в рамките на Европа.

Г-н Мотеюнас и комисар Микалеф споделиха идеи относно настоящите предизвикателства, пред които са изправени баскетболът и европейският спорт. Те постигнаха съгласие за необходимостта от поддържане на тясно сътрудничество и открит диалог за подобряване на цялата баскетболна екосистема, стимулиране на бъдещия растеж на спорта и запазване на европейските спортни ценности и идентичност.

От името на участващите клубове, Евролигата по баскетбол изрази своята благодарност към комисар Микалеф и неговия екип за тяхната отзивчивост и откритост, както и за твърдото им намерение да играят активна роля в укрепването на европейския баскетбол.

Снимка: euroleaguebasketball.net