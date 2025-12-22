Гриша Ганчев: Боян Радев беше мой учител

Бизнесменът Гриша Ганчев бе един от стотиците, които отдадоха почит към легендарния боец Боян Радев.

Ганчев говори пред медиите по време на поклонението пред тленните останки на Радев по-рано днес на Национален стадион "Васил Левски".

"Боян беше мой учител и мой вдъхновител. Още от студент ме помъкна с него по художници. Отвори ми очите за много неща. Съжалявам, че доста от негови колеги нищо не можаха да научат от него. Замина си една легенда, но името му ще остане във вечността. Уникален човек! Страдах последните няколко години, тъй той беше много болен. Нямам думи с какво да опиша нашата дружба.Той много ме обичаше. Най-хубавият ми спомен с него беше, когато ходихме при един художник и той му вика “Ти добре си я нарисувал, ама ти знаеш ли как се става два пъти олимпийски шампион?”. Уникален човек! Той има голям принос за съхраняване на доста от историческото наследство. Аз си мисля, че той е отишъл в по-добрия свят и да се отърве от тая кочина тука. Трудно ми е да определя (дали има спортисти и хора, които вървят по стъпките на Боян Радев) защото виждате какво вълче време е вече. Той е живял в други времена, когато е имало дисциплина и ред. Това е.", сподели бившият собственик на ЦСКА София Гриша Ганчев.