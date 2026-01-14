Дакота Дичева: Обещавам скоро да се завърна в клетката!

ММА звездата Дакота Дичева обеща, че ще се завърне скоро в клетката. Звездата на PFL в категория „муха“ се надяваше да открие новата година с гръм и трясък, тъй като беше планирано да се изправи срещу Денис Кийлхолц на PFL Dubai на 7 февруари. Битката обаче пропадна заради фрактура на ръката й.

Въпреки че все още се възстановява, Дакота не пропусна възможността покара ски на Боровец.

“Покарах ски с моите братя и със счупената ръка. Завърнах се цяла. Вече 25 години карам по тези писти. Как лети времето”, написа тя в Инстаграм.

Дичева благодари на своите фенове за подкрепата.

“Благодаря ви за цялата подкрепа. Обещавам скоро да се завърна в клетката. Това е приоритет №1 за мен и нямам търпение да се върна и да забавлявам всички ви отново. Изпращам много обич на всички, които останаха до мен в трудните времена. Подкрепата ви наистина означава много“, допълни Дакота Дичева в друга своя публикация в социалната мрежа.