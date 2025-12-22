Дани Алвеш си купува клуб, за да играе в него

Оправданият за изнасилване Дани Алвеш е напът да се завърне на зеления терен. Според информация на ESPN Brasil бразилецът е на крачка от това да стане мажоритарен акционер в португалския третодивизионен клуб Сао Жоао де Вер.

42-годишният Алвеш, който е извън футбола от януари 2023 г., когато беше обвинен и задържан за сексуално посегателство в Испания, може да подпише договор, за да играе през втория полусезон в Португалия – от януари до юни.

Както се посочва в информацията, бившият национал на Бразилия иска да приключи активната си кариера на терена, а не от вкъщи.

Съдебният процес срещу Алавеш го остави в затвора за 14 месеца. В крайна сметка той беше оправдан от Съда на Каталуния през март тази година, въпреки че прокуратурата обжалва присъдата пред Върховния съд.

Преди няколко седмици Алвеш отново попадна в новините, след като беше заснет да проповядва в евангелска църква в покрайнините на Жирона. Според ESPN, „откакто излезе от затвора, играчът работи зад кулисите във футбола, особено в Европа, почти като агент, но винаги с идеята да се върне на терена и с това да започне курс за треньор“.

За момента изглежда сигурно, че той ще завърши кариерата си на терена в Португалия. Сао Жоао де Вер се намира на девето място в група А на трета лига, в зоната на плейофите за изпадане. Първата цел на Алвес ще бъде да избегне най-лошото и дори да се опита да се бори за промоция – отборът е на седем точки от Брага Б (20), който заема последното място, даващо право на изкачване във втора дивизия.

Тимът е със скромна история, като най-много е стигал до втора дивизия, при това за само два сезона.

