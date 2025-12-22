Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сао Жоао Вер
  3. Дани Алвеш си купува клуб, за да играе в него

Дани Алвеш си купува клуб, за да играе в него

  • 22 дек 2025 | 10:52
  • 878
  • 0
Дани Алвеш си купува клуб, за да играе в него

Оправданият за изнасилване Дани Алвеш е напът да се завърне на зеления терен. Според информация на ESPN Brasil бразилецът е на крачка от това да стане мажоритарен акционер в португалския третодивизионен клуб Сао Жоао де Вер.

42-годишният Алвеш, който е извън футбола от януари 2023 г., когато беше обвинен и задържан за сексуално посегателство в Испания, може да подпише договор, за да играе през втория полусезон в Португалия – от януари до юни.

Както се посочва в информацията, бившият национал на Бразилия иска да приключи активната си кариера на терена, а не от вкъщи.

Съдебният процес срещу Алавеш го остави в затвора за 14 месеца. В крайна сметка той беше оправдан от Съда на Каталуния през март тази година, въпреки че прокуратурата обжалва присъдата пред Върховния съд.

Преди няколко седмици Алвеш отново попадна в новините, след като беше заснет да проповядва в евангелска църква в покрайнините на Жирона. Според ESPN, „откакто излезе от затвора, играчът работи зад кулисите във футбола, особено в Европа, почти като агент, но винаги с идеята да се върне на терена и с това да започне курс за треньор“.

За момента изглежда сигурно, че той ще завърши кариерата си на терена в Португалия. Сао Жоао де Вер се намира на девето място в група А на трета лига, в зоната на плейофите за изпадане. Първата цел на Алвес ще бъде да избегне най-лошото и дори да се опита да се бори за промоция – отборът е на седем точки от Брага Б (20), който заема последното място, даващо право на изкачване във втора дивизия.

Тимът е със скромна история, като най-много е стигал до втора дивизия, при това за само два сезона.

Дани Алвеш загуби дело срещу последния си клуб
Дани Алвеш загуби дело срещу последния си клуб
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Три оферти за Гризман

Три оферти за Гризман

  • 22 дек 2025 | 07:45
  • 4073
  • 2
Дибала е отказал на Бока Хуниорс

Дибала е отказал на Бока Хуниорс

  • 22 дек 2025 | 07:26
  • 2515
  • 0
Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

  • 22 дек 2025 | 07:02
  • 5900
  • 2
Неймар иска на Световното и отправи послание към Анчелоти

Неймар иска на Световното и отправи послание към Анчелоти

  • 22 дек 2025 | 06:29
  • 2908
  • 0
Крпило на Атлетико Мадрид с поредна контузия

Крпило на Атлетико Мадрид с поредна контузия

  • 22 дек 2025 | 05:52
  • 2123
  • 0
Ювентус си отдъхна за Франсиско Консейсао

Ювентус си отдъхна за Франсиско Консейсао

  • 22 дек 2025 | 05:03
  • 1843
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 373
  • 0
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 2347
  • 5
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 1301
  • 6
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 4052
  • 4
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 11776
  • 14
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 8970
  • 15