Ей Джей след победата: Не съм доволен

Сбогом с големия спортист и филантроп Боян Радев
  • 22 дек 2025 | 10:14
  • 181
  • 0
Въпреки че постигна брутален нокаут в шестия рунд, за да победи Джейк Пол – и да счупи челюстта му на две места – бившият шампион в тежка категория в профи бокса, Антъни Джошуа, не беше удовлетворен от представянето си в петък. Макар това да беше първият му мач от повече от година, Джошуа видя много недостатъци в битката, които трябва да поправи занапред.

"Трябваше да се справя по-добре“, заяви Ей Джей за представянето си на пресконференцията след мача. „Това е победа, но не е успех. Мисля, че треньорът ми очаква повече от мен, а и аз очаквам повече от себе си. Но какво да се прави? Не можем да върнем часовника назад. Трябва да продължим напред. Сега трябва да оставя това в миналото.“

„След днес може да видите малко активност в социалните мрежи, опитвайки се да привлека цялото внимание на алгоритмите, но за мен това е в миналото. Не мога да живея от тази победа. Имам много да подобрявам. Не съм доволен“, добави той.

Джошуа призна, че на карта е било заложено много в петъчния двубой, не само защото се завръщаше след загуба, но и поради факта, че беше абсолютен фаворит за победа над опонент, който е започнал да се боксира едва преди няколко години. Въпреки че има над 10 професионални мача, Пол никога не се беше изправял срещу съперник от ранга на Джошуа, така че от британската звезда се очакваше да спечели. Все пак той трябваше да излезе и да го направи.

„Много неща зависеха от този мач“, каза Джошуа. „Голямо напрежение. Много очаквания. Трябваше да се представя добре. Много хора се съмняват в мен. Много хора не ме уважават. Има голямо напрежение. Днес боксът беше на гърба ми и това беше всичко.“

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа
Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

„Приех Джейк толкова сериозно, колкото беше необходимо, но най-важното е, че приемам себе си толкова сериозно, колкото трябва. Уважавам себе си. Уважавам бокса. Знам какво е нужно, за да влезеш на ринга. Трябва да си подготвен. Една грешна стъпка може да ти коства всичко на този ринг. Поздравления за Джейк.“

Джошуа постоянно подхождаше с уважение, когато говореше за Пол като опонент, като същевременно призна, че не би очаквал същото, ако мачът не беше завършил в негова полза.

„Ако ме беше победил, щеше да ме смаже“, каза Джошуа за Пол. „Знаете го, нали? Представете си го сега тук горе, щяха да разкъсат мен и Еди [Хърн]. Но аз няма да направя това на Джейк. Ще му отдам заслуженото.“

„Но ако иска да остане на най-високо ниво в тежка категория, трябва да работи по-усилено, защото е много трудно. Това е много трудна дивизия за доминиране.“

Веднага след мача Пол заяви, че планира да свали килограми и да се състезава в полутежка категория, вместо да приема нов двубой в тежката.

Въпреки това Джошуа смята, че той може да иска да слезе още по-надолу по отношение на бъдещите си амбиции и може би трябва да преразгледа потенциални битки срещу много по-малки съперници, вместо да се изправя срещу друг елитен боксьор в тежка категория.

„Джейк има дух“, каза Джошуа. „Има сърце. Опита се да даде най-доброто от себе си и му свалям шапка, защото, първо, много боксьори не са влизали на ринга с мен, а Джейк го направи, и второ, дори когато беше свален в нокдаун, той продължи да се опитва да се изправи и му свалям шапка за това.“

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира
Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира
