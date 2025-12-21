Марсилия тръгна ударно за Купата на Франция

Олимпик Марсилия се класира с лекота за 1/16-финалите в турнира за Купата на Франция след победа с 6:0 като гост на Бур-он Брес.

Футболистите на Роберто де Дзерби не подцениха по никакъв начин срещата, въпреки че Бур е едва на 15-о място в третото ниво на френския футбол.

Още в осмата минута Марсилия поведе чрез Леонардо Балерди, а останалите пет гола във вратата на домакините паднаха след паузата. Точни тогава бяха Мейсън Грийнууд, Пиер-Емил Хьойберг, Игор Пайшао, Билал Надир и Таджидин Мади.

За следващия етап се класира и тимът на Монако, който спечели с 2:1 при визитата си на Оксер. Монегаските обаче дадоха свидна жертва в лицето на плеймейкъра Такуми Минамино, който бе изнесен на носилка, след като получи травма в коляното в 35-ата минута.

Датчанинът Мика Бирет вкара и двата гола за Монако, а за Оксер точен от дузпа бе Асан Диус, който се разписа от дузпа в 11-ата минута, за изравни за 1:1.

Към 1/16-финалите продължават още Страсбург, който победи с 2:1 Дюнкерк, Ница, който надделя със същия резултат над Сент Етиен, както и Нант, който се наложи с необичайни за футбола резултат от 5:3 над Конкарньо.

Резултати от днес:



Марсилия - Бур-он-Брес 6:0

Нант - Конкарно 5:3

Оксер - Монако 1:2

Ница - Сент Етиен 2:1

Страсбург - Дюнкерк 2:1

Рен - Ле Сабл 3:0

Амиен - Льо Авър 2:0

Льо Пюи - Бордо 1:0

Орлеан - Диеп 3:0

Монтрьой - Шовини 2:1

От Лионе - Аркашон 1:0



Лион и Сен Сир Колонж играят от 22:00 часа.

