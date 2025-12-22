Диого Коща се разбра с Порто за нов договор до 2030 г.

С изтичащ договор през юни 2027 г., Диого Коща постигна споразумение с Порто и поднови контракта си за още три сезона, тоест до 2030 г. Португалският вратар ще стане най-добре платеният играч в отбора, а откупната му клауза ще бъде намалена от 75 милиона евро.

26-годишният вратар бе обект на интерес от редица европейски грандове, но до момента той остава верен на "драконите" и сега дори се обвърза с клуба за още по-дълъг период. Намаляването на откупната му клауза обаче показва, че той все пак си оставя отворена вратичка за евентуален бъдещ трансфер.

Диого Коща е продукт на школата на Порто и досега не е носил екипа на друг отбор. За португалския гранд той има 218 мача във всички турнири, в които е допуснал 184 гола и е записал 95 "сухи" мрежи. Той е и национал на Португалия с 42 мача за "мореплавателите".