Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек по дистанции

Иван Дончев спечели втора титла, след като взе златото на 1000 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек по дистанции, което се проведе в Зимния дворец в столицата. Състезателят от клуб Айс Пик финишира за 1:40.658 минута. На второ място е неговият съотборник Стефан-Александър Кюмюрджиев с 1:41.005, а трети е Асен Гюров (Ледени звезди) с 1:41.445 минута.

При девойките първа и втора на 1000 метра са Димитриа Николова и Лора Апостолова от Ледени звезди.

Смесената щафета на Ледени звезди Асен Гюров, Даниел Кръстев, Димитриа Николова и Лора Апостолова е първа в тази дисциплина на 2000 метра с време 3:28.017 минути.