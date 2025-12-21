Популярни
Монреал разби Питсбърг, Джейкъб Фаулър с първа "суха мрежа"

  • 21 дек 2025 | 12:08
  • 178
  • 0
Монреал разби Питсбърг, Джейкъб Фаулър с първа "суха мрежа"

Джейкъб Фаулър направи 31 спасявания за първия мач без допуснат гол в кариерата си при победата на домакините Монреал с 4:0 над Питсбърг в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

21-годишният Фаулър, който игра едва четвъртия си двубой, попречи на Кевин Хейс при пробив в 5:16 минута след началото на мача и осуети опита на Конър Дюар в 54-а секунда след началото на средната част на периода. Първата му победа в кариерата дойде срещу "Пингвините" на 11 декември. В първия от две поредни домакински серии между отборите, Джош Андерсън отбеляза два пъти, а Юрай Слафковски и Оуен Бек добавиха голове за Канейдиънс.

Артьоми Панарин и Винсънт Трочек вкараха при дузпите, с които домакините Ню Йорк Рейнджърс спечелиха срещу Филаделфия с 5:4. Вратарят на Рейнджърс Игор Шестьоркин отрази ударите на Тревър Зеграс и Травис Конеси. Панарин реализира и два гола за Рейнджърс в редовното време, след като пропусна мача на тима в четвъртък поради заболяване.

Детройт се наложи над Вашингтон с 5:2 с попадения на Джон Леонард, Джеймс ван Римсдайк, Елмер Сьодерблом, Мориц Зайдер и Дилън, а Джон Гибсън спаси 24 от 26-е удара, на които беше подложен.

Минесота спечели с 5:2 срещу Едмънтън с две попадения на Мат Болди.

Микаел Беклунд отбеляза два гола за втори пореден мач, а Конър Зари и Макензи Уийгър направиха по три асистенции, за да изведат домакина Калгари до победа над Вегас с 6:3. Марк Стоун записа гол и асистенция, Мич Марнър направи две асистенции, а Райли Смит и Каедан Корчак също вкараха голове за Вегас, който прекъсна серия от осем мача с точки.

Ели Толванен и Чандлър Стивънсън се отличиха с гол и асистенция, а Сиатъл спечели срещу домакина Сан Хосе Шаркс с 4:2.

В други срещи Отава записа успех срещу Чикаго с 6:4, Бъфало победи Ню ЙОрк Айлъндърс с 3:2 след дузпи, Сейнт Луис разгроми Флорида с 6:2, а Ванкувър се наложи над Бостън с 5:4 след дузпи.

Снимки: Gettyimages

