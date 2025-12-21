Резултати от НХЛ

В нощта на 20-и срещу 21-ви декември (събота срещу неделя) се изиграха 13 нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Детройт Пистънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).
Вашингтон Кепиталс - Детройт Ред Уингс 2:5
Ню Йорк Рейнджърс - Филаделфия Флайърс 6:4* след продължение и дузпи - 4:4 (1:0 1:4 3:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:0 при дузпите
Минесота Уайлд - Едмънтън Ойлърс 5:2
Отава Сенатърс - Чикаго Блекхоукс 6:4
Бъфало Сейбърс - Ню Йорк Айлъндърс 4:3* след продължение и дузпи - 2:2 (1:0 1:1 0:1) в редовното време, 0:0 в продължението 2:1 при дузпите
Флорида Пантърс - Сент Луис Блус 2:6
Бостън Бруинс - Ванкувър Канъкс 4:5* след продължение и дузпи - 4:4 (1:1 2:1 1:2) в редовното време, 0:0 в продължението, 0:1 при дузпите
Монреал Канейдиънс - Питсбърг Пенгуинс 4:0
Нешвил Предейтърс - Торонто Мейпъл Лийфс 5:3
Тампа Бей Лайтнинг - Каролина Хърикейнс 6:4
Анахайм Дъкс - Кълъмбъс Блу Джакетс 4:3
Калгари Флеймс - Вегас Голдън Найтс 6:3
Сан Хосе Шаркс - Сиатъл Кракен 2:4