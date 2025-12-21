Популярни
  • 21 дек 2025 | 08:39
  • 431
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта на 20-и срещу 21-ви декември (събота срещу неделя) се изиграха 13 нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Детройт Пистънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Вашингтон Кепиталс - Детройт Ред Уингс 2:5

Ню Йорк Рейнджърс - Филаделфия Флайърс 6:4* след продължение и дузпи - 4:4 (1:0 1:4 3:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:0 при дузпите

Минесота Уайлд - Едмънтън Ойлърс 5:2

Отава Сенатърс - Чикаго Блекхоукс 6:4

Бъфало Сейбърс - Ню Йорк Айлъндърс 4:3* след продължение и дузпи - 2:2 (1:0 1:1 0:1) в редовното време, 0:0 в продължението 2:1 при дузпите

Флорида Пантърс - Сент Луис Блус 2:6

Бостън Бруинс - Ванкувър Канъкс 4:5* след продължение и дузпи - 4:4 (1:1 2:1 1:2) в редовното време, 0:0 в продължението, 0:1 при дузпите

Монреал Канейдиънс - Питсбърг Пенгуинс 4:0

Нешвил Предейтърс - Торонто Мейпъл Лийфс 5:3

Тампа Бей Лайтнинг - Каролина Хърикейнс 6:4

Анахайм Дъкс - Кълъмбъс Блу Джакетс 4:3

Калгари Флеймс - Вегас Голдън Найтс 6:3

Сан Хосе Шаркс - Сиатъл Кракен 2:4

Кълъмбъс Блу Джакетс привлече нападателя Мейсън Марчмънт

  • 20 дек 2025 | 20:41
  • 533
  • 0
Влади Зографски не можа да мине първия кръг в Енгелсберг

  • 20 дек 2025 | 18:35
  • 722
  • 0
Малена Замфирова зае 5-о място в паралелния слалом в Давос от Световната купа

  • 20 дек 2025 | 17:58
  • 3740
  • 0
Йохан-Олав Ботн спечели преследването във Франция

  • 20 дек 2025 | 17:52
  • 1107
  • 0
Световният шампион Франьо фон Алмен спечели спускането във Вал Гардена

  • 20 дек 2025 | 15:49
  • 1341
  • 0
Монреал Канейдиънс привлече центъра Филип Дено

  • 20 дек 2025 | 15:19
  • 1426
  • 0
Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 1823
  • 0
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

  • 20 дек 2025 | 23:58
  • 24504
  • 532
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 1554
  • 2
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 29415
  • 133
Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

  • 20 дек 2025 | 23:59
  • 16837
  • 29
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

  • 20 дек 2025 | 23:14
  • 13004
  • 10