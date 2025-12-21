Уулвс се изравниха с два от най-слабите отбори за последния половин век

Улвърхамптън загуби с 0:2 домакинството си на Брентфорд в 17-ия кръг на английската Премиър лийг.

Брентфорд грабна най-сигурните три точки в Премиър лийг

Това означава, че “вълците” имат само две точки от 17 изиграни мача в настоящия сезон, което се равнява на най-ниския общ брой точки в английския професионален футбол през този период, съобщава Opta Sports.

2 - Wolves have the joint-fewest points ever by a side in their first 17 matches of a season in English league history (2), alongside Newport County in the fourth tier in 1970-71 and Sheffield United in the Premier League in 2020-21. Toothless. pic.twitter.com/cjCktrrQvN — OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2025

Преди това подобен резултат постигнаха Нюпорт Каунти през 1970 г., а в ерата на Премиър лийг единствен антирекордът е изравнявал Шефилд Юнайтед през сезон 2020/2021.