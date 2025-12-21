Уулвс се изравниха с два от най-слабите отбори за последния половин век

Улвърхамптън загуби с 0:2 домакинството си на Брентфорд в 17-ия кръг на английската Премиър лийг.
Брентфорд грабна най-сигурните три точки в Премиър лийг
Това означава, че “вълците” имат само две точки от 17 изиграни мача в настоящия сезон, което се равнява на най-ниския общ брой точки в английския професионален футбол през този период, съобщава Opta Sports.
Преди това подобен резултат постигнаха Нюпорт Каунти през 1970 г., а в ерата на Премиър лийг единствен антирекордът е изравнявал Шефилд Юнайтед през сезон 2020/2021.