Уулвс се изравниха с два от най-слабите отбори за последния половин век

  • 21 дек 2025 | 03:20
Улвърхамптън загуби с 0:2 домакинството си на Брентфорд в 17-ия кръг на английската Премиър лийг.

Това означава, че “вълците” имат само две точки от 17 изиграни мача в настоящия сезон, което се равнява на най-ниския общ брой точки в английския професионален футбол през този период, съобщава Opta Sports.

Преди това подобен резултат постигнаха Нюпорт Каунти през 1970 г., а в ерата на Премиър лийг единствен антирекордът е изравнявал Шефилд Юнайтед през сезон 2020/2021.

