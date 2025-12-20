Станислав Кунов с доминация и победа на Fight Fest 2

Станислав Кунов записа победа в главната битка на благотворителната бойна галавечер Fight Fest 2. Той надделя с единодушно съдийско решение над Даниел Петров на събитието, което се проведе в Пазарджик.

Кунов откри битката с прави удари с лявата ръка. Възпитаникът на “Академия Антон Петров” веднага започна да пресира и да скъсява дистанцията с отклони и ескиважи. 24-годишният биткаджия търсеше нокаут с десни крошета, но Петров показа добра защита и контраатака.

Във втората част Кунов вкара в обращение и удари в тялото. Все по-често Кунов заграждаше противника си край въжетата и в ъглите на ринга, но Петров показваше добра устойчивост на удари. Софиянецът пласира силни крошета в последната минута на рунда, но Петров остана на краката си.

И двамата боксьори показаха признаци на умора още на старта на третия рунд, мощните крошета на Кунов разклатиха на няколко пъти съперника му. Въпреки това, боксьорът от Разград показа воля за победа и отвръщаше с контраатаки.

В последната част Кунов беше най-категоричен. Той пласира много ъперкъти и крошета, но съперникът му не падна.

Победата бе втора в три професионални боксиви срещи за Кунов. Припомняме, че преди по-малко от месец той влезе в битка на събитието MAX FIGHT 63.