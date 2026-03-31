НБА одобри продажбата на Портланд на нов собственик

Бордът на собствениците на отборите от Националната баскетболна асоциация (НБА) одобри продажбата на Портланд Трейл Блейзърс от семейството на покойния Пол Алън на група, водена от собственика на тима от Националната хокейна лига Каролина Хърикейнс - Том Дъндън, съобщава агенция Ройтерс.

Оценена на 4,25 милиарда долара, продажбата ще бъде разделена на две части – първите 80,1% от нея ще бъдат завършени тази седмица, с краен срок 31 март, а оставащите 19,9% ще трябва да бъдат изплатени преди 1 септември 2028 година.

Съгласно споразумението, организацията ще остане в Портланд, а Дъндън ще служи като ръководител на клуба. Поне двама членове от групата, която ще закупи отбора, имат връзки с щата Орегон - Шийл Тайл е основател на компанията „Кълектив Глобал“, която е базирана в най-големия град в щата - Портланд. Пеги Чернг пък е част от семейството, което притежава веригата ресторанти „Панда Експрес“ и е учила в щатския университет в Орегон.

Останалите членове на групата, която ще бъде новият притежател на Трейл Блейзърс, включват Марк Зар и Стенли Мидълман, който е съсобственик на бейзболния отбор Филаделфия Филис.

Новите собственици обаче са изправени пред редица предизвикателства. Някогашният редовен участник в плейофите отбор на Портланд е с общ баланс 117-211 от предходните четири сезона под ръководството на старши треньора Чонси Билъпс, преди бившият играч да бъде наказан за неопределен срок през октомври. Срещу Билъпс бяха повдигнати обвинения за измама и манипулиране на покер игри и към момента на негово място е Тиаго Сплитер, който до момента си на назначаване нямаше опит като старши треньор в НБА.

През настоящата кампания под негово ръководство тимът на тимът е с баланс 38-38 при шест оставащи мача от редовния сезон и си гарантира участие в плей-ин турнира за участие в плейофите.

„Мода Център“ - залата на Трейл Блейзърс, която беше отворена през 1995 година, е сред по-старите съоръжения в лигата и също се нуждае от реновация, или да бъде напълно заменена. Нейното обновяване се смята за основна част от освежаването на прилежащия район в Портланд, който е фокусиран върху спорт и забавления.

В началото на март щатският сенат одобри предложение за обновяване на арената за 365 милиона долара със средства от приходите на отбора, а кметът на Портланд Кийт Уилсън обеща средства, с които да се финансира ремонтът, но това предстои да бъде гласувано от общинските съветници на града.

Досегашният собственик беше Пол Алън - милиардер и съосновател на „Майкрософт“, който закупи отбора през 1988 година, но почина през 2018-а, а в завещанието си пожела тимът да бъде продаден, за да бъдат финансирани благотворителни дейности.

Семейството на Алън притежава и клуба от Националната футболна лига Сиатъл Сийхоукс, който спечели Супербоул през тази година, както и 25% от отбора от Мейджър Лийг Сокър - Сиатъл Саундърс.

