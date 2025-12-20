Популярни
Късен гол донесе победата на Унион
  • 20 дек 2025 | 19:08
  • 254
  • 0
Унион завърши годината с успех. Столичани спечелиха с 1:0 гостуването си на Кьолн след късен гол на резервата Андрас Шафер, който се разписа в 91-ата минута.

Двата отбора започнаха предпазливо, но постепенно домакините взеха иницативата и създадоха няколко голови положения. След като оцеля в този период, Унион ограничи атаките на съперника и до почивката не падна гол.

През втората част опасни ситуации липсваха и пред двете врати. Решителният момент дойде в 83-ата минута, когато Рав ван ден Берг получи червен картон, след като спря с ръка топката, която отимаше към откъсващия се Бурку. Тази ситуация промени ситуацията на терена и гостите натиснаха, като бързо организираха няколко опасни атаки. Това даде резултат и в 91-ата минута те поведоха. След ъглов удар защитата на Кьолн не изчисти добре топката и Шафер се разписа с удар от границата на наказателното поле.

Снимки: Imago

