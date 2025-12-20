Иван Дончев и Максим Максимов спечелиха първите две титли при мъжете от Държавното

Иван Дончев и Максим Максимов спечелиха първите две титли при мъжете от Държавното първенство по шорттрек по дистанции, което започна днес в Зимния дворец в столицата. Дончев беше най-бърз на 500 метра с 42.090 секунди. След него финишираха Стефан-Александър Кюмюрджиев с 42.519 и Максим Максимов с 42.892. И тримата са от клуб Айс Пик.

На 1500 метра триумфира Максимов с 2:29.141 минути, следван от Кюмюрджиев с 2:35.553 и Дончев с 2:35.887.

При девойките първа и втора на 500 и на 1500 метра са Димитриа Николова и Лора Апостолова от Ледени звезди.

Държавното първенство продължава утре с останалите дистанции.