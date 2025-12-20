Популярни
  • 20 дек 2025 | 01:23
След Турция хазартен скандал разтърси и Австралия - отстраниха футболист за 5 години

Мащабен скандал с нелегални залози разтърси футболната общественост в Нова Зеландия, а в центъра му се оказа националът Клейтън Люис. 27-годишният представител на страната си беше наказан с тежка санкция – забрана да се занимава с футбол за период от пет години, след като участието му в схемата беше потвърдено.

Разследването доказа, че 28-годишният полузащитник си е изкарал жълт картон напълно умишлено. Ситуацията се е разиграла по време на мач от австралийската лига между неговия тим Макартър ФК и Сидни ФК, спечелен от отбора на Люис с 2:0. Двубоят се е състоял на 9 декември 2023 г. За тази си постъпка играчът е получил финансово възнаграждение в размер на приблизително 10 000 евро, което представлява сериозно нарушение на спортната етика и феърплея. 

Сега съдът излезе с категорично решение по случая с корупция в спорта. Освен тежкото наказание, което ще го остави извън терените за дълго, Люис е изправен и пред други последствия.

