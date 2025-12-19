Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Зам.-министър Димитър Георгиев награди световните шампиони по кикбокс

Зам.-министър Димитър Георгиев награди световните шампиони по кикбокс

  • 19 дек 2025 | 14:45
  • 550
  • 0
Зам.-министър Димитър Георгиев награди световните шампиони по кикбокс

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев връчи почетни плакети на шампионите от Световното първенство по кикбокс и на медалистите от  Европейското първенство по муай тай до 23 години.

По време на церемонията Георгиев поздрави спортистите за изключителното им представяне и подчерта, че техните постижения са доказателство за високото ниво на българските бойни спортове.

„Вашите успехи са гордост за България. Вие сте пример за упоритост, дисциплина и отдаденост“, обърна се към състезателите заместник-министър Георгиев.

На Световното първенство в Абу Даби българските кикбоксьори спечелиха осем световни титли при мъжете и жените и една световна титла при ветераните. Отличени за постиженията си на шампионата бяха световните шампиони при мъжете и жените Диян Димитров, Александра Димитрова, Борислав Радулов, Калина Бояджиева, Катрин Гемкова, Мартин Димитров, Христина Андонова, Александра Георгиева, Анелия Тодорова, както и призьорите при ветераните – златният медалист Николай Драганов и бронзовата медалистка Мария Петрова.

Зам.-министър Димитър Георгиев връчи почетни плакети и на бронзовите медалисти от Европейското първенство по муай тай до 23 години Еми Данова и Виктор Крашевски, както и на техния треньор Станислав Бахчеванов.

