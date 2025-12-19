Боксьорка е Спортист №1 на годината на Спортното училище в Добрич

Ана Добрева бе отличена като Спортист на годината на Спортното училище „Георги С. Раковски“ за 2025 година в Добрич. Тържествената церемония по награждаването на най-изявените състезатели се проведе в залата по борба.

Отличията бяха връчени на призьорите от председателя на комисията по спорт и младежки дейности към Общински съвет – Добрич Йордан Иванов, началникът на Военно окръжие – Добрич подполковник Генади Генов, председателят на Общински съвет – Добрич Красимир Николов и старши експертът в Регионалното управление на образованието в Добрич Здравка Добруджанска.

Ана Добрева е в осми клас и е състезателката по бокс. Тя събра 208 точки от провелата се вътрешна анкета. През годината Ани спечели бронзов медал от Европейското първенство за девойки до 15 години в категория до 40 килограма, както и първи места на Държавното лично-отборно първенство – I кръг, Купа „България“ и Държавния личен шампионат за девойки до 15 години в същата категория. Нейни треньори са Веселин Марков и Димитър Тачев.

Второто място в анкетата бе присъдено на щангиста Диан Лазаров, възпитаник на треньора Юндер Бейтула. През сезона той записа първи места на Държавните лично-отборни първенства за кадети до 17 години (I и II кръг), първо място на Държавния личен шампионат за кадети до 17 години, както и второ място на Държавния личен шампионат за юноши до 20 години.

Третото място бе споделено от сестрите Симона и Теодора Андрееви, представители на леката атлетика. Десетокласничката Симона Андреева, с треньор Адриан Андреев, спечели първи места на националните шампионати по мятане на диск за девойки под 18 години и по хвърляне на чук за девойки под 20 години, както и редица призови класирания на национални първенства и купи.

Теодора Андреева има първо място на Националния шампионат по хвърляне на чук за девойки под 18 години, второ място при жените, победа в Националната купа по зимни хвърляния и участие на Европейското отборно първенство за жени, където завърши на 15-а позиция.

В призовата десетка на анкетата за 2025 година влязоха още:

4. Стелиян Стойчев – борба 5. Живко Живков и Мартина Радинова - вдигане на тежести 6. Октай Назифов – бокс 7. Меган Николова – бокс 8. Айгюн Али – лека атлетика 9. Мартин Киров и Виктор Великов - хандбал 10. Симона-Деяна Илкова – бокс

По време на церемонията бе връчено и отличието за Отбор на годината, което получи Спортен клуб по вдигане на тежести Добруджа с треньор Юндер Бейтула. Той определи годината като успешна за отбора. През изминалата година отборът завоюва второ място на Държавното лично-отборно първенство за момчета до 13 години и трето място на Държавното лично-отборно първенство за кадети до 17 години.

Спортистите бяха поздравени от директора на училището Николай Дяков, който съобщи, че състезателите са завоювали общо 108 медала през годината, като 48 от тях са златни, 28 сребърни и 34 бронзови медала.