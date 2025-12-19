Определиха състава за Европейското по карате в Кипър

Спортно-техническата комисия на БНФК определи състезателите, които ще представят България на предстоящото европейско първенство по карате за кадети, джуниори и мъже/жени до 21 години, което ще се проведе в Кипър в началото на месец февруари 2026 г. Подборът е извършен на база заложени критерии от Спортно-техническата комисия на БНФК и постигнатите от състезателите резултати.
Състав на България:
Кадети:
47 кг. - Рая Динева
54 кг. - Албена Тодорова
61 кг. - Стефани Георгиева
+61 кг. - Юлиана Лабада
52 кг. - Никола Николов
57 кг. - Йоан Танев
63 кг. - Адриан Георгиев
70 кг. - Александър Митов
+70 кг. - Николай Вълков
Ката - Никола Николов
Джуниори :
48 кг. - Габриела Дончева
53 кг. - Марина Кондова
59 кг. - Адриана Бояджиева
66 кг. - Амира Абулибде
+66 кг. - Дариа Димитрова
61 кг. - Димитър Бояджиев
68 кг. - Никола Михайлов
76 кг. - Николай Цанев
+76 кг. - Божидар Сотиров
Ката - Денис Априлов
До 21 години:
50 кг. - Теодора Цанева
61 кг. - Йоана Стоянова
60 кг. - Николай Стефанов
67 кг. - Петър Михайлов
75 кг. - Искрен Тодоров
84 кг. - Тунджай Тасим
Ката – Георги Матуски