Определиха състава за Европейското по карате в Кипър

Спортно-техническата комисия на БНФК определи състезателите, които ще представят България на предстоящото европейско първенство по карате за кадети, джуниори и мъже/жени до 21 години, което ще се проведе в Кипър в началото на месец февруари 2026 г. Подборът е извършен на база заложени критерии от Спортно-техническата комисия на БНФК и постигнатите от състезателите резултати.

Състав на България:

Кадети:

47 кг. - Рая Динева

54 кг. - Албена Тодорова

61 кг. - Стефани Георгиева

+61 кг. - Юлиана Лабада

52 кг. - Никола Николов

57 кг. - Йоан Танев

63 кг. - Адриан Георгиев

70 кг. - Александър Митов

+70 кг. - Николай Вълков

Ката - Никола Николов

Джуниори :

48 кг. - Габриела Дончева

53 кг. - Марина Кондова

59 кг. - Адриана Бояджиева

66 кг. - Амира Абулибде

+66 кг. - Дариа Димитрова

61 кг. - Димитър Бояджиев

68 кг. - Никола Михайлов

76 кг. - Николай Цанев

+76 кг. - Божидар Сотиров

Ката - Денис Априлов

До 21 години:

50 кг. - Теодора Цанева

61 кг. - Йоана Стоянова

60 кг. - Николай Стефанов

67 кг. - Петър Михайлов

75 кг. - Искрен Тодоров

84 кг. - Тунджай Тасим

Ката – Георги Матуски