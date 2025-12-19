Петима от членовете на УС на федерацията по карате лишиха от премии призьорите от големи първенства

Поредното провалено заседание на Управителния съвет на Българската национална федерация по карате заради тенденциозното неучастие на петима от членовете му - Георги Ривов, Ангел Л. Стефанов, Борислава Ганева-Кирилова, Красен Хаджиев и Ивайло Петков, лиши призьорите ни от европейски и световни първенства от финансови премии за постигнатите резултати през 2025 година.

Заседанието беше свикано по Устава на БНФК и членовете на Управителния съвет бяха надлежно уведомени за провеждането му, но в уречения час на заседанието присъстваха само Николай Цанев, Димитър Спасов, Борис Николов и Стефан Петков (последните двама онлайн).

Освен лишаването от премии на отличилите се състезатели през 2025 г. Георги Ривов, Ангел Л. Стефанов, Борислава Ганева-Кирилова, Красен Хаджиев и Ивайло Петков саботират организирането на Общо-отчетно събрание на БНФК, което да разгледа и приеме или не приеме отчета на дейността на БНФК за 2025 г., както и бюджета и спортния календар за 2026 г.

Събранието на върховния орган на БНФК ще бъде свикано чрез съда през януари следващата, за да може работата на федерацията и нейните членове да продължи нормално, съобщиха от централата на страницата си във Фейсбук.