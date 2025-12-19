Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Петима от членовете на УС на федерацията по карате лишиха от премии призьорите от големи първенства

Петима от членовете на УС на федерацията по карате лишиха от премии призьорите от големи първенства

  • 19 дек 2025 | 13:34
  • 186
  • 0
Петима от членовете на УС на федерацията по карате лишиха от премии призьорите от големи първенства

Поредното провалено заседание на Управителния съвет на Българската национална федерация по карате заради тенденциозното неучастие на петима от членовете му - Георги Ривов, Ангел Л. Стефанов, Борислава Ганева-Кирилова, Красен Хаджиев и Ивайло Петков, лиши призьорите ни от европейски и световни първенства от финансови премии за постигнатите резултати през 2025 година.

Заседанието беше свикано по Устава на БНФК и членовете на Управителния съвет бяха надлежно уведомени за провеждането му, но в уречения час на заседанието присъстваха само Николай Цанев, Димитър Спасов, Борис Николов и Стефан Петков (последните двама онлайн).

Освен лишаването от премии на отличилите се състезатели през 2025 г. Георги Ривов, Ангел Л. Стефанов, Борислава Ганева-Кирилова, Красен Хаджиев и Ивайло Петков саботират организирането на Общо-отчетно събрание на БНФК, което да разгледа и приеме или не приеме отчета на дейността на БНФК за 2025 г., както и бюджета и спортния календар за 2026 г.

Събранието на върховния орган на БНФК ще бъде свикано чрез съда през януари следващата, за да може работата на федерацията и нейните членове да продължи нормално, съобщиха от централата на страницата си във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 602
  • 0
Определиха състава за Европейското по карате в Кипър

Определиха състава за Европейското по карате в Кипър

  • 19 дек 2025 | 13:41
  • 180
  • 0
Обратен завой: Руснакът Шамил Мамедов ще се бори за България

Обратен завой: Руснакът Шамил Мамедов ще се бори за България

  • 19 дек 2025 | 09:35
  • 3088
  • 7
БФ Борба и футболният Левски изказаха съболезнования за кончината на Боян Радев

БФ Борба и футболният Левски изказаха съболезнования за кончината на Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 12:55
  • 862
  • 3
Колко точно велик е Терънс Крауфорд

Колко точно велик е Терънс Крауфорд

  • 18 дек 2025 | 10:31
  • 4063
  • 0
Не всичко ще е обичайно за битката Джошуа - Пол

Не всичко ще е обичайно за битката Джошуа - Пол

  • 18 дек 2025 | 10:21
  • 13976
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 3833
  • 3
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 2722
  • 4
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 7664
  • 41
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 9032
  • 19
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 4066
  • 56
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 7478
  • 14