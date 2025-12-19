Марек и Общината с коледнo парти за децата на клуба

Коледно тържество за Детско-юношеската школа организира ФК Марек със съдействието на Община Дупница. Празничното събитие ще се състои на 20 декември, събота, от 12.00 часа в Спортната зала.

По време на тържеството ще бъдат поощрени всички формации от ДЮШ на клуба и техните треньори, а за най-малките футболисти ще има и специални награди. Те от своя страна пък ще покажат пред публиката какво могат с футболната топка.

Ще има още забавни игри, празнична музика и коледен дух. Вход свободен – очакваме ви, малки футболисти, родители, приятели с усмивки и добро настроение!