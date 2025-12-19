Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Марек и Общината с коледнo парти за децата на клуба

Марек и Общината с коледнo парти за децата на клуба

  • 19 дек 2025 | 13:56
  • 133
  • 0
Марек и Общината с коледнo парти за децата на клуба

Коледно тържество за Детско-юношеската школа организира ФК Марек със съдействието на Община Дупница. Празничното събитие ще се състои на 20 декември, събота, от 12.00 часа в Спортната зала.

По време на тържеството ще бъдат поощрени всички формации от ДЮШ на клуба и техните треньори, а за най-малките футболисти ще има и специални награди. Те от своя страна пък ще покажат пред публиката какво могат с футболната топка.

Ще има още забавни игри, празнична музика и коледен дух. Вход свободен – очакваме ви, малки футболисти, родители, приятели с усмивки и добро настроение!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Талант подписа договор за три години с Левски

Талант подписа договор за три години с Левски

  • 19 дек 2025 | 13:14
  • 2320
  • 3
Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

  • 19 дек 2025 | 13:12
  • 222
  • 0
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 2735
  • 4
Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

  • 19 дек 2025 | 12:03
  • 902
  • 2
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 4070
  • 56
В Аксаково ще имат нова трибуна

В Аксаково ще имат нова трибуна

  • 19 дек 2025 | 09:19
  • 776
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 3843
  • 3
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 2735
  • 4
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 7672
  • 41
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 9047
  • 19
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 4070
  • 56
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 7487
  • 14