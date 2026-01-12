Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Партизан губи Шейк Милтън за поне три месеца

  • 12 яну 2026 | 15:26
Партизан се сблъска със сериозен проблем, след като американският гард Шейк Милтън получи тежка контузия, заради която го очаква дълга пауза.

Игралият в НБА гард има фрактура на четвъртата карпална кост. Според първоначалните оценки на медицинския екип на Партизан, ще бъде необходима операция, а Милтън, както съобщава Mozzart sport, го очаква пауза от три месеца. Все пак, окончателното решение ще бъде взето след допълнителни консултации, тъй като резултатите ще бъдат изпратени за преглед и на лекари в Съединените американски щати.

Иначе, този сезон Милтън изигра 13 мача в Евролигата. Той записваше по 6,7 точки, 1,7 борби и 3,1 асистенции за средно 21 минути на паркета, посочва Sportal.rs. В четири мача завърши с двуцифрен брой точки, като най-добрия си мач изигра срещу Фенербахче, когато записа 13 точки и 4 асистенции. В Адриатическата лига изигра само шест мача. Имаше средно по 10,3 точки и 2,2 асистенции. Двуцифрен брой точки там отбеляза само срещу ФМП, когато изигра и мача си на сезона с 26 точки, 4 борби и 5 асистенции.

Сигурно е, че Милтън го очаква пауза от няколко месеца, а точната дата на завръщането му на терена засега не е известна. Партизан бързо се насочва към нови предизвикателства, тъй като още в сряда посреща Олимпиакос в Евролигата.

Снимки: Imago

