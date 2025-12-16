Популярни
Хикару Накамура стана баща на момченце

  • 16 дек 2025 | 18:52
  • 216
  • 0
Световният номер 2 гросмайстор Хикару Накамура и съпругата му (женски гросмайстор) Атоуса Пуркашиян, потвърдиха, че през миналата седмица са посрещнали на бял свят здраво момченце.

Накамура, който за първи път разкри, че двамата очакват дете по време на стрийм в Kick през юли, сподели новината за раждането в заглавието на видеообзор след партията си срещу световния шампион Гукеш Домараджу в Tech Mahindra Global Chess League.

Той даде и допълнителни подробности в публикация в X: „Преди няколко дни съпругата ми Атоуса роди нашето момченце“, написа Накамура. „Въпреки че споделям голяма част от живота си в социалните мрежи, има и неща, които пазя в личен план.“

След това той похвали съпругата си, наричайки я „героинята на тази история“, и добави: „Благословени сме със здраво момченце.“

Във втория ден на Global Chess League Накамура бе попитан как се чувства, че се намира в Мумбай, Индия, докато съпругата и синът му са у дома в САЩ. Той обясни, че е искал да спази договора си, но призна, че му е трудно.

Накамура, който навърши 38 години миналата седмица, е петкратен шампион на САЩ и вече повече от десетилетие е сред най-високо класираните шахматисти в света. В момента той заема второто място в световната ранглиста – позиция, която за първи път достигна през октомври 2015 г.

Наскоро той се класира за Турнира на претендентите за четвърти път, което може да се окаже последният му опит да си осигури участие в престижен мач за световната титла. 37-годишната Пуркашиян е седемкратна шампионка на Иран при жените и азиатска шампионка, а през 2024 г. стана шампионка на Северна Америка при жените. Тя премина към Федерацията по шах на САЩ през 2022 г., след като емигрира от Иран.

Само преди два месеца, докато беше в седмия месец от бременността си, тя привлече вниманието, побеждавайки действащата шампионка на САЩ при жените IM Кариса Йип на Шампионата на САЩ при жените през 2025 г. в Сейнт Луис.

Новината за „Мини Хикару“ идва едва два месеца след като световният номер едно Магнус Карлсен и съпругата му Ела Виктория Карлсен посрещнаха първото си дете – също момче – на 27 септември. След като двамата най-високо класирани шахматисти в света едновременно навлизат в ролята на бащи, феновете вече с усмивка спекулират за бъдещо съперничество между „Хикару младши“ и „Магнус младши“ около 2040 година.

