Татяна Янева от клуб Левски е №1 сред треньорите по художествена гимнастика у нас

Татяна Янева от клуб по художествена гимнастика Левски заема първото място с 575.5 точки в класацията за най-успешните треньори на национално ниво за 2025 година, съобщават от Треньорската комисия към БФХГ.

"Този резултат е отражение на изключително последователна, професионална и високоефективна работа, довела до значими класирания на държавни първенства, развитие на състезателки в категория „Елит“ и реален принос към националната система на художествената гимнастика. Постижението утвърждава името й като еталон за треньорско майсторство, отдаденост и визия за бъдещето на българската школа", написаха от родната централа във Фейсбук.

Любомира Казанова от спортен клуб Илиана заема второто място в класацията с 334 точки. Трета е 310 точки е Филипа Филипова от СКХГ Чар ДКС.

Класацията се основава на ясно утвърдени критерии, включващи постижения на държавни първенства, работа със състезателки в категория „Елит“, подадени гимнастички към националните отбори, участие на състезателки в ДП, както и оригинални композиции, номинирани от съдии за артистичност. В класирането след топ 3 следват: Светлана Юриевна (СК Грация) - 296 точки Мария Кънчева (СК Левски Триадица) - 221,5 Теодора Паничарска (СК Левски) - 211,5 Силвена Чернева (СК Тракия“-) - 210,5 Теодора Граматикова (СК Теа Денс) - 197,5 Габриела Грошева (СК Левски) - 197 Нина Саръсакалова (СК Тракия) - 161,5 Ромина Божилова (СК Илиана) - 148 Марияна Памукова (СК Левски Триадица) - 135 Ирина Петрова (СК Е