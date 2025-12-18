Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световни медалисти потвърдиха участие на Orlen Cup в Лодз

Световни медалисти потвърдиха участие на Orlen Cup в Лодз

  • 18 дек 2025 | 12:52
  • 117
  • 0

Сребърната и бронзовата медалистки в скока на височина от Световното първенство Мария Зодзик от Полша и Ангелина Топич от Сърбия ще се изправят една срещу друга на турнира Orlen Cup в Лодз. Надпреварата е част от Световния атлетически тур на закрито (сребърно ниво) и ще се проведе на 25 януари.

Във финал, белязан от силен дъжд, Зодзик преодоля 2.00 метра за първи път в кариерата си, за да спечели среброто на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Топич пък завоюва първия си глобален медал при жените, взимайки бронза.

Това ще бъде първото състезателно участие на Зодзик на полска земя след сребърния ѝ медал от Токио. Седмица по-късно, на 1 февруари, тя ще скача и на Gorzow Jump Festival, друго събитие от Световния атлетически тур на закрито (сребърно ниво).

Световният и европейски вицешампион в овчарския скок Емануил Каралис от Гърция също е потвърдил участие. Миналата година той спечели състезанието с резултат от 5.92 метра. Той ще се изправи срещу силни конкуренти, сред които е и полският рекордьор и любимец на домакините Пьотр Лисек, европейски шампион на закрито от 2017 г.

В тласкането на гюле друг европейски шампион на закрито от 2017 г. и представител на домакините Конрад Буковецки ще се състезава с действащия европейски шампион в зала Андрей Тоадер от Румъния и с олимпийския бронзов медалист от Ямайка Раджиндра Кембъл.

Eвропейският шампион на закрито Якуб Шимански ще участва в бягането на 60 метра с препятствия. Миналата година Шимански спечели с полски рекорд от 7.39 секунди, което го нареди на второ място във вечната европейска ранглиста.

Европейската шампионка до 23 години Алиция Шелска също е обявена за участие в бягането на 60 метра с препятствия при жените.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Бунсон с три златни медала и рекорди на Игрите на Югоизточна Азия

Бунсон с три златни медала и рекорди на Игрите на Югоизточна Азия

  • 16 дек 2025 | 20:16
  • 1072
  • 0
Алфонс Симбу в "Писмо до моята нация"

Алфонс Симбу в "Писмо до моята нация"

  • 16 дек 2025 | 18:55
  • 1073
  • 0
Младата спринтова звезда Гаут Гаут потвърди участие на "Златен шпайк“

Младата спринтова звезда Гаут Гаут потвърди участие на "Златен шпайк“

  • 16 дек 2025 | 16:46
  • 496
  • 0
Ша'Кари Ричардсън: Наистина шокирам себе си

Ша'Кари Ричардсън: Наистина шокирам себе си

  • 16 дек 2025 | 16:35
  • 837
  • 1
Съдебни документи разкриват: Големият шлем на атлетиката на Майкъл Джонсън дължи 218 000 долара на Джош Кър

Съдебни документи разкриват: Големият шлем на атлетиката на Майкъл Джонсън дължи 218 000 долара на Джош Кър

  • 16 дек 2025 | 15:32
  • 1144
  • 0
Тебого получил покани от 3 държави след олимпийската титла в Париж, отказал ги е

Тебого получил покани от 3 държави след олимпийската титла в Париж, отказал ги е

  • 16 дек 2025 | 14:06
  • 1102
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 13129
  • 33
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 35291
  • 71
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 20355
  • 29
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 12703
  • 19
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 6287
  • 3
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 3835
  • 0