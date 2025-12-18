Световни медалисти потвърдиха участие на Orlen Cup в Лодз

Сребърната и бронзовата медалистки в скока на височина от Световното първенство Мария Зодзик от Полша и Ангелина Топич от Сърбия ще се изправят една срещу друга на турнира Orlen Cup в Лодз. Надпреварата е част от Световния атлетически тур на закрито (сребърно ниво) и ще се проведе на 25 януари.

Във финал, белязан от силен дъжд, Зодзик преодоля 2.00 метра за първи път в кариерата си, за да спечели среброто на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Топич пък завоюва първия си глобален медал при жените, взимайки бронза.

Това ще бъде първото състезателно участие на Зодзик на полска земя след сребърния ѝ медал от Токио. Седмица по-късно, на 1 февруари, тя ще скача и на Gorzow Jump Festival, друго събитие от Световния атлетически тур на закрито (сребърно ниво).

Световният и европейски вицешампион в овчарския скок Емануил Каралис от Гърция също е потвърдил участие. Миналата година той спечели състезанието с резултат от 5.92 метра. Той ще се изправи срещу силни конкуренти, сред които е и полският рекордьор и любимец на домакините Пьотр Лисек, европейски шампион на закрито от 2017 г.

В тласкането на гюле друг европейски шампион на закрито от 2017 г. и представител на домакините Конрад Буковецки ще се състезава с действащия европейски шампион в зала Андрей Тоадер от Румъния и с олимпийския бронзов медалист от Ямайка Раджиндра Кембъл.

Eвропейският шампион на закрито Якуб Шимански ще участва в бягането на 60 метра с препятствия. Миналата година Шимански спечели с полски рекорд от 7.39 секунди, което го нареди на второ място във вечната европейска ранглиста.

Европейската шампионка до 23 години Алиция Шелска също е обявена за участие в бягането на 60 метра с препятствия при жените.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages