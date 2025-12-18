Популярни
НИКОЛА ЦОЛОВ ЗА УСПЕШНИЯ СИ ДЕБЮТ ВЪВ ФОРМУЛА 2 И БЪДЕЩИТЕ СИ ЦЕЛИ
ФК Рилци с една контрола в подготовката, ще играе и два отложени мача за първенство

  • 18 дек 2025 | 09:07
  • 324
  • 0

В средата на януари следващата година ще започне подготовката на Рилци (Добрич) за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Допълнително ще се обяви датата за първата тренировка. Целият процес ще протича на местната база. В хода му, селекцията на Валентин Пейчев ще изиграе само едва приятелска среща. Предстои да се уточни мястото на провеждането й. В подготвителния период, добричкия тим ще изиграе и двата си отложени двубоя от есенния полусезон на първенството.

Програмата за мачовете:

1 февруари: Рилци (Добрич)Бенковски (Исперих)

Североизточна Трета лига – XV кръг – 7 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

Аксаково (Аксаково) - Рилци (Добрич)

Североизточна Трета лига – XVII кръг – 14 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

в Добрич: Устрем (Дончево) - Рилци (Добрич)

