Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Леванте
  3. Леванте изхвърча и от Купата на краля

Леванте изхвърча и от Купата на краля

  • 17 дек 2025 | 21:17
  • 250
  • 0
Леванте изхвърча и от Купата на краля

Отборът на Леванте, който се намира на дъното на класирането на Ла Лига, пренесе лошата си форма и в турнира за Купата на краля и отпадна от надпреварата на 1/16-финалната фаза след загуба с 0:1 като гост на Културал Леонеса. Единственото попадение реализира Рафаел Тресако в 12-ата минута, когато получи извеждащо подаване отдясно. Оласагасти можеше да изчисти, но се размина с топката, след което Тресако стреля. Първият му удар бе спасен от Кунят, но след това нападателят сам направи добавка.

Леванте е петият отбор от Ла Лига, който отпада от Купата на краля.

Момчетата на Куко Сиганда играха много стабилно през целия мач и дори имаха шансове да отбележат още голове. Леванте също имаше своите възможности, но не успя да се възползва. Най-големият шанс за гостите дойде от удар на Пампин, който уцели напречната греда в последните минути на мача, което щеше да доведе до продължения.

Това бе шеста загуба за Леванте в последните им седем мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

  • 17 дек 2025 | 19:27
  • 1289
  • 5
Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

  • 17 дек 2025 | 20:57
  • 13850
  • 17
Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

  • 17 дек 2025 | 19:14
  • 1581
  • 1
Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

  • 17 дек 2025 | 18:15
  • 1266
  • 0
От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

  • 17 дек 2025 | 18:11
  • 1467
  • 1
Араухо вече има дата за завръщането си

Араухо вече има дата за завръщането си

  • 17 дек 2025 | 17:47
  • 1386
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 9720
  • 37
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 16331
  • 13
Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

  • 17 дек 2025 | 20:57
  • 13850
  • 17
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 17 дек 2025 | 20:54
  • 1949
  • 2
Съставите на Талавера и Реал Мадрид

Съставите на Талавера и Реал Мадрид

  • 17 дек 2025 | 21:19
  • 651
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 5487
  • 8