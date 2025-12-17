Леванте изхвърча и от Купата на краля

Отборът на Леванте, който се намира на дъното на класирането на Ла Лига, пренесе лошата си форма и в турнира за Купата на краля и отпадна от надпреварата на 1/16-финалната фаза след загуба с 0:1 като гост на Културал Леонеса. Единственото попадение реализира Рафаел Тресако в 12-ата минута, когато получи извеждащо подаване отдясно. Оласагасти можеше да изчисти, но се размина с топката, след което Тресако стреля. Първият му удар бе спасен от Кунят, но след това нападателят сам направи добавка.

Леванте е петият отбор от Ла Лига, който отпада от Купата на краля.

Момчетата на Куко Сиганда играха много стабилно през целия мач и дори имаха шансове да отбележат още голове. Леванте също имаше своите възможности, но не успя да се възползва. Най-големият шанс за гостите дойде от удар на Пампин, който уцели напречната греда в последните минути на мача, което щеше да доведе до продължения.

Това бе шеста загуба за Леванте в последните им седем мача.