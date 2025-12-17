Голямо признание за националките по баскетбол

Националният тим по баскетбол зя жуни и неговата треньорка Таня Гатева получиха поредното признание за успехите, които постигнаха през миналия месец. Тимът взе наградата за отбор на ноември в анкетата на пресклуб България. Треньор №1 през същия месец пък е Гатева.

На церемонията присъства и президента на баскетболната ни централа Георги Грушков, който е убеден в силите на момичетата им по пътя към голямата им цел – класиране на европейски финали. Федерацията си е поставила за цел в първенството да има поне 6 равностойни тима, което ще издигне много повече нивото на родните състезателки.