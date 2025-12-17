Популярни
НБА се похвали, че има голям интерес от потенциални инвеститори в Европа

  • 17 дек 2025 | 10:12
  • 227
  • 0
Националната баскетболна асоциация е получила много сигнали за интерес от потенциални инвеститори за проекта на НБА в Европа, заяви в Лас Вегас комисионерът на северноамериканската лига Адам Силвър, който прогнозира ускорение на преговорите през месец януари.

Директорът припомни, че НБА банките J.P. Morgan и The Rain Groupe да водят преговори с потенциални инвеститори, като увери, че има много сигнали за "позитивен интерес".

Силвър заяви на пресконференция преди финала за Купата на НБА, че потенциалните инвеститори са "футболни клубове, някои от които вече имат баскетболни отбори, баскетболни клубове, но и други хора".

"През януари трябва да имаме по-задълбочени разговори с тези организации", каза Силвър, като уточни, че "повечето от градовете, които ни интересуват, не разполагат с адекватни стадиони".

НБА предвижда да създаде състезание в Европа през 2027 в партньорство с Международната федерация по баскетбол (FIBA), като този проект е източник на голямо напрежение в Евролигата, която е най-престижното състезание в Европа в момента.

