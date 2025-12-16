Григор Димитров избра новия си треньор

Най-добрият български тенисист Григор Димитров привлече нов треньор в щаба си. Това е бившият №19 в света Ксавие Малис, който прекрати кариерата си през 2021 година и веднага след това започна да се занимава с треньорство. Двамата вече провеждат подготовка за новия сезон в Дубай.

Като тенисист Малис постигна най-големия си успех през 2002 година, когато достигна до полуфиналите на “Уимбълдън”. През същия сезон той се изкачи до рекордното за него 19-о място в световната ранглиста. Белгиецът е носител на три АТР титли - той става два пъти шампион в Делрей Бийч (2005 и 2007 година), а другият му трофей е от Ченай (2007 година). Малис е и шампион на двойки от “Ролан Гарос” 2004 в тандем със сънародника си Оливие Рокус. Общо в кариерата си на двойки той има 9 спечелени титли.

След края на активната си кариера през 2013 година, Малис остава на корта, но като треньор. Под негово ръководство южноафриканецът Лойд Харис достигна до четвъртфиналите на US Open през 2021 година и записа победи над играчи от Топ 10, включително Рафаел Надал. Най-успешно до момента обаче бе сътрудничеството му с Алексей Попирин, което приключи през март тази година. С Малис като треньор Попирин спечели Мастърс титлата в Синсинати през 2024-та и влезе в топ 25, което донесе номинация на Малис за "Треньор на годината".

С Григор се познават от години, като имат три мача помежду си в периода 2012-2013 с 2:1 победи в полза на българина. Двамата дори са си партнирали на двойки в миналото.

Както е известно, в края на сезона Григор Димитров се раздели с Джейми Делгадо, който му помогна да се завърне в топ 10.