Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Стаматова стартира с победа в Анталия

Стаматова стартира с победа в Анталия

  • 16 дек 2025 | 16:05
  • 385
  • 0
Стаматова стартира с победа в Анталия

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка победи Бренда Фрухвиртова (Чехия) със 7:5, 6:1 за 85 минути на корта,

Стаматова направи пробив в последния гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.

В спор за място на четвъртфиналите българката ще играе срещу победителката от двубоя между номер 2 Ронко Мацуда (Япония) и квалификантката Ая ел Ауни (Мароко).

Следвай ни:

Още от Тенис

Джокович ще загрее за Australian Open в Аделаида

Джокович ще загрее за Australian Open в Аделаида

  • 16 дек 2025 | 13:45
  • 549
  • 0
АТП ще въведе ново правило при горещо време през сезон 2026

АТП ще въведе ново правило при горещо време през сезон 2026

  • 16 дек 2025 | 13:06
  • 543
  • 0
Григор Димитров избра новия си треньор

Григор Димитров избра новия си треньор

  • 16 дек 2025 | 09:11
  • 6403
  • 8
Победа и равен за ТК "Супер Спорт" на старта на Световното в Академията на Надал

Победа и равен за ТК "Супер Спорт" на старта на Световното в Академията на Надал

  • 16 дек 2025 | 08:55
  • 656
  • 0
WTA обяви Сабаленка за номер едно за годината

WTA обяви Сабаленка за номер едно за годината

  • 16 дек 2025 | 02:25
  • 1547
  • 2
Андрей Рубльов: Марат Сафин и екипът ми буквално ме убиват

Андрей Рубльов: Марат Сафин и екипът ми буквално ме убиват

  • 15 дек 2025 | 16:10
  • 1630
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 9983
  • 32
"Армейците" с ултрамодерна придобивка

"Армейците" с ултрамодерна придобивка

  • 16 дек 2025 | 15:20
  • 13824
  • 46
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 3794
  • 2
Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 412
  • 0
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 11491
  • 29
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 18052
  • 37