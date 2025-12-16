Стаматова стартира с победа в Анталия

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка победи Бренда Фрухвиртова (Чехия) със 7:5, 6:1 за 85 минути на корта,

Стаматова направи пробив в последния гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.

В спор за място на четвъртфиналите българката ще играе срещу победителката от двубоя между номер 2 Ронко Мацуда (Япония) и квалификантката Ая ел Ауни (Мароко).