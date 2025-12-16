Популярни
Джокович ще загрее за Australian Open в Аделаида

  • 16 дек 2025 | 13:45
  • 256
  • 0
24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович потвърди участие на турнира от ATP 250 в Аделаида, Австралия, в началото на сезон 2026, съобщиха организаторите.

Турнирът ще се проведе от 12 до 17 януари, точно седмица преди началото на Откритото първенство на Австралия през 2026 г. Сред участниците ще бъдат британецът Джак Дрейпър, гъркът Стефанос Циципас, американецът Томи Пол, бразилецът Жоао Фонсека, австралиецът Алексей Попирин и други.

Настоящият шампион на турнира в Аделаида е петият в световната ранглиста канадец Феликс Оже-Алиасим, който победи американеца Себастиан Корда на финала през 2025 г.

