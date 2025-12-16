Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Белчо Горанов: В Италия ще има български флаг и български химн

Белчо Горанов: В Италия ще има български флаг и български химн

  • 16 дек 2025 | 14:57
  • 392
  • 0

Генералният секретар на БОК с председател Стефка Костадинова коментира актуалните проблеми месец и половина преди началото на зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Белчо Горанов бе на коледното тържество, което организира федерацията по борба, след което застана пред камерите на репортерите. „На олимпийските игри ще бъде издигнат българския флаг и ще звучи българския химн. Няма да има никаква санкция от страна на МОК. Последното заседание на изпълкома на МОК се проведе на само преди седмица и подобна санкция не бе съобщена“, коментира Горанов, който подробно разясни и поръчката за екипировка на българската делегация. Според него закона е спазен, а тъй като делегацията ни е малка големите производители просто нямат интерес към подобни сделки.

Белчо Горанов не признава избора на Весела Лечева, тъй като продължават съдебните дела. Единствено Върховният съд може да реши окончателно спора. Горанов обяви, че нито той, нито Стефка Костадинова са имали намерение да пътуват с делегацията ни за игрите в Италия.

