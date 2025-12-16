Камелия Игнатова: БОК не е спирал да работи нито за миг

Един от малкото служители, които останали на работа в БОК след общото събрание на централата през март, застана пред репортери за първи път и говори по наболелите теми. Камелия Игнатова обяви, че от март до сега БОК не е спирал да работи нито за миг.

„Дотук е свършена огромната част от работата за делегацията, която ще бъде в Милано. Остават само 20 процента, които трябва да бъдат финализирани, за да тръгне делегацията за Италия. Ние сме в непрекъснат контакт със зимните федерации и много ми е болно, когато гледам нашите изявени спортисти – и Алберт, и от сноуборда тримата, които дават пресконференции, на които казват, че изпитват явна несигурност за това, какво ще се случи с тях по време на олимпийските игри. Щели да ходят без знаме и без химн ... щели да бъдат като сирачета. Това е абсолютно невярно! Не съм съгласна да се създават такива настроения на спортистите в последния етап от подготовката им за тази олимпиада и те да бъдат несигурни дали олимпийския комитет прави нещо за тях, или не прави. Просто е абсурдно, това което се говори по телевизиите. Иска ми се най-накрая да се каже, че БОК не е спирал да работи!“, заяви Игнатова.

Според нея е безумно да се говори за санкции от МОК един месец преди игрите. Камелия Игнатова и Даниел Димов размениха реплики пред сградата на БОК, след което влязоха, за да уточняват последните детайли около участието на България на олимпиадата догодина.