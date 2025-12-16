Димов: За 20 години някои хора не успяха да си научат устава

Даниел Димов, генерален секретар в олимпийския екип на Весела Лечева, днес посети сградата на БОК. Преди ден Лечева изпрати писмо до Стефка Костадинова и медиите, в което обяснява, че нейното изпълнително бюро ще определи делегацията за игрите Милано – Кортина, които започват след месец и половина. Днес Димов обаче имаше малък спорт с Камелия Игнатова, която е една от малкото останали служители в администрацията на БОК, върху които пада огромната работа по организацията за предстоящата олимпиада. „Идвам да уточним някои оперативни въпроси относно заминаването на нашата делегация за Италия. Вчерашното писмо имаше за цел да покаже, че единствения оторизиран орган, който може да решава въпроси около организацията за предстоящите игри е изпълнителното бюро, което бе избрано на общото събрание през март. Но в някой хора съществуват други идеи, като за 20 години някои хора не успяха даже да си научат устава“, коментира Димов пред репортери.

Димов призна, че в момента в БОК работят само две служителки, които извършват огромен обем от работа. В същото време той обясни, че няма никакъв проблем с акредитирането на българската делегация. Има обаче детайли по настаняването на отделни спортисти, ала тези неща зависят от хората, които разполагат със сметките на БОК – препратка към екипа на Стефка Костадинова. Според Димов, ако всеки си свърши работата не би трябвало да има проблеми с предстоящата олимпиада.