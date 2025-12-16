Популярни
»
  Осем руски биатлонисти подадоха жалби до Спортния арбитражен съд в Лозана

Осем руски биатлонисти подадоха жалби до Спортния арбитражен съд в Лозана

  • 16 дек 2025 | 08:43
  • 599
  • 6
Осем руски биатлонисти подадоха жалби до Спортния арбитражен съд в Лозана

Европейската шампионка Виктория Сливко и медалистът от руското първенство Евгени Сидоров, заедно с шестима други биатлонисти, подадоха жалби до Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана срещу Международния съюз по биатлон (IBU) относно забраната на руските спортисти да участват в международни състезания, съобщиха от съда за ТАСС.

„КАС потвърждава, че следните спортисти са в жалбата на Руския съюз по биатлон: Анастасия Багиян, Станислав Чохлаев, Савелий Коновалов, Владислав Лекомцев, Юлия Михеева, Елизавета Фролова, Евгени Сидоров и Виктория Сливко“, обявиха от съда.

Коновалов, Фролова, Сидоров и Сливко са част от руския отбор по биатлон. Багиян, Лекомцев, Михеева и Чохлаев са от руския параолимпийски тим.

Както ТАСС съобщи по-рано, освен осемте спортисти, Руският съюз по биатлон и Руският параолимпийски комитет също са подали жалба до КАС.

Руските и беларуските спортисти бяха отстранени от Международния съюз по биатлон през март 2022 година поради ситуацията в Украйна, а организацията отказва да им позволи да се състезават дори с неутрален статут.

Международният сезон в биатлона започна в края на ноември. Зимните олимпийски игри през 2026-а ще се проведат в Италия от 6 до 22 февруари.

